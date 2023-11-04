عظمت ۱۳ آبان به شکست نظام استکباری است

به گزارش خبرنگار مهر، صدیف بدری پیش از ظهر شنبه در مراسم راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در اردبیل اظهار کرد: تاریخ نشان می‌دهد که انقلاب اسلامی در تمام مقاطع با ظلم و جور و بیدادگری نظام استکباری مقابله کرده و هیچ وقت تن به ذلت و خواری نداده است.

وی تصریح کرد: تاریخ باشکوه انقلاب اسلامی نماد و نشانی از مقابله با استکبار جهانی است که قطعاً جبهه ایمان و حق بر جبهه کفر پیروز شده تا به همه ملت‌های آزادیخواه نشان داده شود که پیروزی واقعی با ارتش ارزش‌های الهی و ایمانی است.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: شیاطین روزگار امروز با گرد هم آمدن در کشور جعلی صهیونیسم تلاش می‌کنند تا امت اسلامی را متفرق و دچار گسست و بی‌ریشه نشان دهند در حالی که در این جنگ نابرابر نیز قطعاً پیروزی واقعی با مردم مظلوم فلسطین خواهد بود که بیش از ۷۵ سال است با سردمداران رژیم جعلی صهیونیسم در حال مبارزه هستند.

بدری افزود: جبهه اسلامی و مقاومت حامی اصلی مردم فلسطین و غزه است و کودک‌کشی‌ها و جنایت‌های رذیلانه صهیونیسم دیگر ماهیت خباثت آلود این رژیم را نشان می‌دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در یوم‌الله ۱۳ آبان ملت ایران به ویژه دانشجویان و دانش‌آموزان با حمله به سفارتخانه آمریکا، این شیطان بزرگ نشان دادند که اعتمادی به آمریکا نیست و باید خانه شیطان را با قدرت و صلابت هر چه تمامتر ویران و نابود کرد.

بدری اضافه کرد: در سایه همین اعلام بیزاری از آمریکا و صهیونیسم است که انقلاب اسلامی امروز در اوج عزت و عظمت در منطقه قرار گرفته و نتیجه سفاهت و بی‌عقلی سردمداران غرب به روشنی داده خواهد شد.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران امروز به قدرت بی‌نظیری در منطقه تبدیل شده و همه جبهه مقاومت صلابت خود را از ایران با عظمت دارند که لحظه‌ای به دشمنان اجازه نمی‌دهند تا عظمت جامعه اسلامی مخدوش و یا بی‌هویت به نمایش درآید.