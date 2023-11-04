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۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۳۶

معاون دانشگاه امام حسین (ع):

دشمن شناسی درس ۱۳ آبان است

دشمن شناسی درس ۱۳ آبان است

رامسر- معاون سیاسی دانشگاه امام حسین (ع) دشمن شناسی را پیام و درس ۱۳ آبان در مقابله با استکبار بیان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد رضا سلیمانی ظهر شنبه در مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان در شهرستان رامسر با بیان اینکه حماسه ۱۳ آبان باید تببین شود، بر دشمن شناسی تاکید کرد و گفت: طبق فرمایش مقام معظم رهبری باید نسبت به انقلاب اسلامی تحلیل و شناخت داشته باشیم و اولین گام شناخت منطق انقلاب اسلامی است.

وی با اظهار اینکه منطق استکبار زورگویی است، ادامه داد: انسان آزاده از نظر آنها مرده است و درمنطق آنان جایگاهی ندارد.

وی با اشاره به ضرورت تسخیر لانه جاسوسی به دلایل مختلف از جمله استراتژیک گفت: جنایت‌های آمریکا و استکبار در کشورهای مختلف نمایان است و مقام معظم رهبری هر سال جنایت‌های آمریکا را یادآوری می‌کنند تا ملت فراموش نکنند.

معاون سیاسی دانشگاه افسری با اظهار اینکه ترامپ با بایدن فرقی ندارد و حرف استکبار این است که انقلاب اسلامی از بین برود.

سلیمانی ادامه داد: عبرت از ۱۳ آبان این است که عقب نشینی در برابر استکبار سبب می‌شود آنها پررو شوند و باید همیشه در میدان و صحنه باشیم.

کد مطلب 5929825

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