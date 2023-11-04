وحشیگری در غزه پیروزی صهیونیسم نیست/سرافکندگی جوامع جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید علیرضا ادیانی پیش از ظهر شنبه در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در اردبیل اظهار کرد: رژیم صهیونیستی روی بسیاری از مستکبران تاریخ را از هیتلر و چنگیز گرفته تا صدام روسفید کرده چرا که بدون پایبندی به هیچ قاعده‌ای، سعی می‌کند تا زنان، مردان و کودکان مظلوم را در غزه از دم تیغ بگذراند.

وی تصریح کرد: وحشیگری این رژیم نمایشی از دموکراسی دروغین نظام غرب است که آمریکا، کشورهای اروپایی و حتی سازمان‌های جهانی و بین‌المللی از آن حمایت می‌کنند و این نهایت سرخوردگی برای کشورهای آزادیخواهی است که مدام از دموکراسی حرف زده ولی در عمل نتیجه آن جز حمایت از رژیم کودک‌کش صهیونیسم چیز دیگری نیست.

رئیس سازمان عقیدتی، سیاسی فراجا گفت: امروز جبهه امت اسلامی باید در برابر همه این جنایت‌ها منسجم و متحد عمل کرده و بیش از این اجازه ندهند تا اصالت بشریت مورد بی‌توجهی و بی‌رحمی قرار گیرد.

حجت‌الاسلام ادیانی افزود: یوم الله ۱۳ آبان فرصتی بی‌نظیر بود تا امت اسلامی با محوریت جمهوری اسلامی ایران حمایت خود را از جبهه مقاومت و مردم مظلوم فلسطین نشان دهند که قطعاً نمایشی از این همبستگی با مردم غزه استکبار را به عقب خواهد نشاند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران دفاع همه‌جانبه خود را از مردم مظلوم فلسطین و شهر غزه به نمایش گذاشته و بار دیگر از رژیم سفاک و کودک‌کش صهیونیسم می‌خواهد دست از این جنایت برداشته و به حضور نکبت بار ۷۵ ساله خود در منطقه پایان دهد.

حجت‌الاسلام ادیانی اضافه کرد: اگر امت اسلامی منسجم عمل کنند، به راحتی می‌توان سرزمین غزه را به گورستانی برای سربازان و یورشگران آمریکایی تبدیل کرد که امروز با هر وسیله‌ای سعی می‌کنند تا جنایات آنها را توجیه کنند.

وی بیان کرد: طوفان الاقصی در حقیقت تزلزل بر اندام رژیم جعلی صهیونیسم انداخت و نشان داد که این قدرت پوشالی جز یاوه‌گویی و یاوه‌سرایی هیچ چیز دیگری را بلد نیست.

حجت‌الاسلام ادیانی در ادامه سخنان خود یادآور شد: انقلاب اسلامی همواره از اندیشه مقاومت و بیداری جهان اسلام حمایت کرده و سعی می‌کند به مدعیان دروغین حقوق بشر و کدخدایی جهان اعلام کند که دیگر زمان زورگویی به سرانجام رسیده و امت اسلامی آگاه و بصیر در صحنه دفاع حاضر هستند.

رئیس سازمان عقیدتی، سیاسی فراجا تصریح کرد: شایسته است در این مقطع حساس کشور ما زمینه اعتلای جامعه اسلامی را با قدرت فراهم کرده و به معنای واقعی شکست سهمگینی را به نظام غرب وارد کند.