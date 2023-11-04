آغاز شمارش معکوس برای نابودی رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی ظهر شنبه در راهپیمایی ۱۳ آبان که با حضور پرشور مردم انقلابی و مؤمن کرمانشاه از چهارراه مدرس تا میدان آزادی این شهر برگزار شد، اظهار کرد: امروز تحولات مهمی در منطقه در حال رقم خوردن است و مردم مظلوم فلسطین مورد ظلم و ستم قرار گرفته‌اند و باید دانست قدس و فلسطین با تفکر عاشورایی آزاد خواهد شد و راه قدس از کربلا می‌گذرد.

وی افزود: امام حسین (ع) برای احیای اسلام به شهادت رسید و امام خمینی (ره) الگوی خود را عاشورا قرار داد و برای پرآوازه کردن اسلام قدم بر داشت.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امروز بر کسی موشیده نیست ایران محور تفکر و اندیشه اسلام ناب محمدی (ص) است و این تفکر را به دنیا مخابره می‌کند و ثابت کردیم در این راه از گروه‌های مقاومت مانند حزب الله و… حمایت می‌کنیم.

حاجی بابایی بیان کرد: این سوال را باید سران کشورهای اسلامی پرسید چرا از مردم مظلوم فلسطین حمایت نمی‌کنید و امروز تفکر عاشورایی و اسلام ناب است که سبب شده که رزمندگان مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی ایستادگی کنند و شهید سلیمانی نیز این تفکر را در منطقه تبلیغ کرد.

وی ادامه داد: آمریکای جنایتکار برای مقابله با انقلاب اسلامی و ادامه سیاست‌های استکباری خود تحریم‌های اقتصادی و دارویی را علیه مردم ایران وضع کرد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: امروز آمریکا با حمایت‌های خود از اسرائیل و دادن بمب‌های سنگین در کشتار مردم فلسطین همدست است و مخالفت مردم جهان نیز با این سیاست‌های ظالمانه است و آمریکا باید به فکر نابودی رژیم صهیونیستی باشد.

حاجی بابایی خاطر نشان کرد: امروز صدای مظلومیت مردم فلسطین در دنیا شنیده می‌شود و انقلاب اسلامی ایران به عنوان حامی مظلومان و مستضعفان به میدان آمده است و شهید سلیمانی نیز با تفکر و نقشه‌های اسرائیل مقابله کرد و یکی از مسئولان آمریکایی اعلام کرد آمریکا از ایران هراس دارد.

وی ادامه داد: امروز مردم ایران به شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، ارتش و سپاه خود افتخار می‌کند و قطعاً با افول آمریکا آینده روشنی در انتظار ایران است و نظم نوین جهانی با نسل آرمانی ما است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: اگر می‌خواهید افول و ضعف آمریکا را ببینید باید به بایدن رئیس جمهور آمریکا نگاه کرد و سیاست‌های مدبرانه رهبر معظم انقلاب که ناشی از ایمان و تقوا است ایران اسلامی را قله‌های موفقیت رسانده است.

حاجی بابایی خاطر نشان کرد: کودک کشی و قتل عام زنان و مردان فلسطینی نشانه ضعف و استیصال آنان است و دور تا دور اسرائیل محاصره نیروهای انقلابی و مقاومت است و آمریکا نمی‌تواند مانع نابودی این رژیم شود و سران کشورهای عربی باید به خود بیایند و سیاست‌های خود را تغییر دهند زیرا نظم نوین جهانی در حال تغییر است.

وی اضافه کرد: آینده کشورمان در گروه این دانش آموزان است و رهبری فرمودند باید بیشترین هزینه باید برای دانش آموزان و معلمان هزینه شود زیرا اینها آینده سازان کشور هستند و امروز مردم انقلابی به میدان آمدند و بار دیگر با آرمان‌های انقلاب اسلامی بیعت کردند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: مسئولان نظام جمهوری اسلامی باید شهید سلیمانی را الگوی خود قرار دهند و بدون هیچ چشم داشتی برای مردم تلاش کنند و باید مسئولان مثل مردم زندگی کنند اما مردم با بعضی ناکارآمدی‌ها و کم کاری‌ها مشکل دارند.

حاجی بابایی تصریح کرد: انقلاب اسلامی به سرعت در حال پیشرفت و توسعه است و با افول رژیم صهیونیستی گشایش‌های بیشتری در انتظار کشور است و مسئولان ارشد کشوری برای رفع مشکلات معیشتی در حال تلاش هستند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: رژیم صهیونیستی برای نابودی عجله دارد و وعده رهبر انقلاب سریع‌تر تحقق خواهد یافت و حضور شما در خیابان‌ها و حمایت از فلسطین نشانه ایمان مردم است.