به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملت، رضا دولت آبادی در مراسمی که با حضور دکتر محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی و مدیران ارشد این بانک برگزار شد، ضمن ارائه گزارش عملکرد شش ماهه بانک ملت از زحمات مدیران و کارکنان بانک در ثبت این کارنامه درخشان قدردانی کرد و گفت: بانک ملت علاوه بر کسب رتبه نخست در شاخص منابع و مصارف در حوزه سودآوری نیز بسیار موفق عمل کرده است.

مدیرعامل بانک گفت: در شش ماهه نخست سال جاری میزان سود عملیاتی کل بانک‌های بورسی و فرابورسی بدون بانک ملت، ۳۱۷ هزار میلیارد بوده است ولی بانک ملت به تنهایی ۲۳۷ هزار میایارد سود محقق کرده است که این میزان ۷۵ درصد سود کل بانک‌های بورسی و غیر بورسی است.

وی افزود: بانک ملت در اکثر شاخص‌ها از جمله NPL و تراز عملیاتی و… بسیار خوب عمل کرده است و از سال گذشته تا کنون نه تنها از بانک مرکزی اضافه برداشت نداشته، بلکه در بازار بین بانکی نیز دهنده بوده است.

مدیرعامل بانک گفت: افزایش سرمایه بانک ملت از ۳۰۰ هزار میلیارد به ۷۱۰ هزار میلیارد به زودی اتفاق خواهد افتاد.

دولت آبادی همچنین با اشاره به تراز عملیاتی بانک ملت و رشد ۴۵ درصدی آن نسبت به شهریور سال گذشته، رشد ۱۵۶ درصدی سود خالص بانک و رشد ۲۷۳ درصدی EPS بانک ملت و پرداخت ۱۹ هزار میلیارد سود قطعی سپرده گذاران سال گذشته و کاهش قیمت تمام شده بانک گفت: بانک ملت در سال جاری و در راستای بانکداری اسلامی، ۱۹ هزار میلیارد سود قطعی به سپرده گذاران سال گذشته پرداخت کرده است و در سال جاری نیز با اهتمام مدیران و کارکنان بانک و کاهش قیمت تمام شده پول، امیدواریم که برای امسال نیز این سود را پرداخت کنیم.

وی سپس با اشاره به رونمایی از محصولات فناورانه گفت: بانک ملت برنامه‌های مختلفی برای کاهش حضور مردم در شعب دارد که از آن جمله استفاده حداکثری از ظرفیت سامانه بانک برای اعطای غیرحضوری تسهیلات خرد است.

مدیرعامل بانک ملت گفت: با استفاده از خدمت فرابانک و بر اساس دستورات بانک مرکزی، مراحل اعطای انواع تسهیلات خرد کاملاً غیرحضوری خواهد شد.

وی در پایان، خواستار افزایش سقف اعتباری تسهیلات بانک ملت شد تا شعب بانک با توجه به وجود ۴۰ میلیون مشتری بتوانند، پاسخگوی نیاز تسهیلاتی متقاضیان، به ویژه تسهیلات خرد مشتریان باشند.

لازم به یادآوری است؛ فرابانک، به عنوان محصول جدید بانک ملت به داشبرد خدمات غیر حضوری این بانک افزوده شد.

رئیس کل بانک مرکزی: بانک ملت، همه استانداردهای یک بانک خوب منطقه‌ای و جهانی را دارد

در ادامه همچنین نسخه جدید و تکامل یافته سامانه غیر حضوری فرابانک ملت، برای اعطای تمامی تسهیلات خرد توسط رئیس کل بانک مرکزی رونمایی شد.

دکتر فرزین در مراسم رونمایی از سامانه فرابانک، که امکان دریافت تمامی تسهیلات خرد را به صورت غیر حضوری فراهم می‌کند، با اشاره به اهمیت پرداخت تسهیلات خرد و قرض الحسنه در میزان رضایت مردم از شبکه بانکی گفت: برنامه بانک مرکزی و شبکه بانکی توسعه تسهیلات خرد و قرض الحسنه با به کارگیری ابزارهای نوین و غیرحضوری است که در رضایت مردم نقش زیادی دارد.

وی افزود: نظام بانکی به دلیل اینکه بار اصلی تأمین مالی کشور را بر عهده دارد تحت فشار است. همچنین موضوع تأمین مالی خرد و قرض‌الحسنه هم به صورت تکلیفی و هم غیر تکلیفی مسئولیت شبکه بانکی را در حوزه اقتصاد سنگین‌تر می‌کند اما تاکید ما بر پرداخت این تسهیلات به مردم در کمترین زمان و با بیشترین رضایت است.

رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: به کارگیری ابزارهای نوین فناورانه مانند خدمت جدید بانک ملت که تمام مراحل دریافت خدمت را به صورت غیرحضوری ارائه می‌دهد، می‌تواند گامی مهم در ارائه خدمات سریع و آسان به جامعه باشد و این خدمت باید در تمامی شبکه بانکی فراگیر شود.

دکتر فرزین با اشاره به بحث اعتبارسنجی در دریافت تسهیلات اظهار داشت: با توجه به اینکه کمترین نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی (NPL) مربوط به تسهیلات خرد است بانک‌ها می‌توانند تا حد امکان در دریافت تضامین و اعتبار سنجی با مشتریان همکاری کنند.

وی خاطرنشان کرد: استفاده از ابزارهای الکترونیک مانند سفته الکترونیک نیز می‌تواند در این زمینه برای بانک‌ها و مشتریان راهگشا باشد و امیدواریم استفاده از این ابزارها به همه بانک‌ها و مشتریان تسری پیدا کند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: کار بانک ملت، کار بسیار بزرگی است، که دریافت درخواست تسهیلات و اعتبارسنجی و رتبه بندی در آن به صورت غیرحضوری انجام می‌شود و سامانه فرابانک در افزایش رضایت مردم تأثیر خوبی خواهد داشت و امیدواریم تا چنین سامانه‌ای را برای سایر بانک‌ها نیز داشته باشیم.

وی با تقدیر از مدیران و کارکنان بانک ملت اظهار داشت: بانک ملت هم به عنوان یک بانک و هم به عنوان یک بنگاه اقتصادی بسیار خوب عمل کرده است. NPL پایین(نسبت مطالبات به تسهیلات)، کفایت سرمایه بالا، سودآوری و رشد خوب و شاخص‌های عملکردی مالی بانک ملت، نشان می‌دهد که این بانک همه استانداردهای یک بانک خوب منطقه‌ای و جهانی را دارد.

دکتر فرزین در پایان خاطر نشان کرد: امروزه هجمه‌ها و تخریب‌ها به شبکه بانکی بسیار زیاد است و با توجه به مسئولیت سنگین شبکه بانکی این فضا ناعادلانه است و باید خدمات ارزنده شبکه بانکی به اقتصاد کشور و آحاد جامعه نیز بازگو شود.