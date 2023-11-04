حجت الاسلام احمد سالک در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط اصفهان در ۱۳ آبان اظهار داشت: در زمانه ۱۳ آبان سال ۵۷ مسئولیت فرماندهی سپاه صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان به عهده داشتم که در آن زمان، آمریکایی‌ها در شاهین شهر یک پایگاهی را در اختیار داشتند.

وی افزود: قبل از تسخیر لانه جاسوسی آنها در اصفهان اقدام به جمع‌آوری اطلاعات و تجهیزات کردند و یک روز از برج مراقبت فرودگاه اصفهان خبر دادند که حدود ۱۴ تریلی ابزار و یک اتوبوس مملو از آدم به همراه ۴ فروند هواپیمای آمریکایی به اصفهان آمده است.

نماینده مجلس ادوار گذشته با اشاره به اینکه زنگ خطر اولیه اینجا به صدا درآمد، گفت: بلافاصله نیروها را بسیج و در اتاق فرمان برج مراقبت بررسی کردیم که آمریکایی‌ها شاهین‌شهر را خالی و همه امکانات به خصوص قطعات مهم هلیکوپتر را جمع‌آوری کردند، از این رو سریع درخواست بررسی دادیم و کلیه تجهیزات برگردانده شد.

وی ادامه داد: برادر شهیدم آقا مهدی مسئول مراقبت از آمریکایی‌ها بود. در حقیقت قبل از ۱۳ آبان حدود دوماهی آمریکایی‌ها مهمان ما بودند تا اینکه شهید مظلوم شهید بهشتی و بیت امام خمینی (ره) مطلع شدند و دستور دادند که آنها را به لانه جاسوسی آمریکا بفرستند.

حجت الاسلام سالک در واقع کشف اولین لانه جاسوسی را توسط اصفهان دانست و افزود: آمریکایی‌ها را به تهران فرستادیم و سپس انقلاب دوم شکل گرفت و دانشجویان راه ولایت به تسخیر لانه جاسوسی پرداختند.

وی اتفاقات پس از انقلاب را سراسر پیروزی عنوان کرد و گفت: آمریکا در رگ‌های ایران در زمان پهلوی نفوذ داشت و این مسئله مهمی است. از این رو برخورد با این عناصر آمریکایی یکی از رسالت‌های اصلی ما بوده زیرا همه بدبختی‌ها زیر سر آمریکاست.

عضو جامعه روحانیت مبارز با بیان اینکه دشمن شناسی یکی از درس‌های این اتفاقات است، گفت: بنابراین عملیات لانه جاسوسی مقابله بسیار سنگین با استکبار جهانی بود و این خود رسالت شرعی است و شرع مقدس می‌گوید که دشمن اگر در خانه شماست آن را بیرون کنید، از طرف دیگر آمریکا اموال و منفعت ملت ایران را برای غارت خود غصب کرده بود که باید درب غارتخانه بسته می‌شد.

وی ادامه داد: ۱۳ آبان روز مبارزه با استکبار است و چنین روزی در تقویم کشور توسط مجلس تصویب شد تا به یاد آن روز هر سال این ماه مردم به یاد شهدا گردهم جمع می‌شوند. علت آن هم این است که امام خمینی (ره) فرمودند هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بزنید و این روز را غنیمت می‌دانیم.