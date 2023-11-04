اجتماع هیات های مذهبی کرمان در حمایت از مردم مظلوم غزه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، هیأت‌های مذهبی شهر کرمان صبح شنبه با ایجاد اجتماع در خیابان شهید تجلی شهر کرمان، از مردم مظلوم فلسطین حمایت و جنایات رژیم غاصب صهیونیستی را محکوم کردند.

در این اجتماع که با حضور هیأت‌های مذهبی شهر کرمان برگزار شد، مردم شهید پرور کرمان از مردم مظلوم فلسطین حمایت کردند.

این اجتماع با حضور روحانیون و طلاب حوزه‌های علمیه شهر کرمان، حجت الاسلام سعید شهابی مدیرکل تبلیغات اسلامی استان و حجت‌الاسلام مهدی حسنی رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کرمان برگزار شد.

گفتنی است این اجتماع با قرائت بیانیه کوبنده اعلام انزجار و محکومیت رژیم کودک کش اسرائیل و همدردی با مردم مظلوم فلسطین پایان یافت.