وضعیت مصدومان حادثه کمپ ترک اعتیاد لنگرود

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید کریمی، روز شنبه ۱۳ آبان در حاشیه عیادت از مصدومان حادثه کمپ ترک اعتیاد لنگرود، با بیان اینکه در این حادثه ۱۷ مصدوم به مراکز درمانی اعزام شدند، افزود: دو نفر از این مصدومان به دلیل سوختگی سطحی، در همان ساعات ابتدایی به صورت سرپایی درمان و ترخیص شدند.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۵ مصدوم این حادثه در مراکز درمانی بستری هستند که دو نفر از آنها در بخش مراقبت‌های ویژه، تحت نظر قرار دارند. همچنین ۱۳ نفر دیگر نیز که عمدتاً از رده سنی ۲۲ تا ۵۷ سال هستند، سوختگی بین ۱۰ تا ۶۰ درصد دارند.

به گفته معاون وزیر بهداشت، امکانات درمانی اعم از تجهیزات و نیروهای تخصصی و فوق تخصصی در مراکز درمانی به میزان کافی وجود دارد و مصدومان از سطح دریافت خدمات درمانی، رضایتمندی مناسبی دارند.