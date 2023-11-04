به گزارش خبرنگار مهر، وحید جعفریان عصر شنبه در بازدید از طرح‌های منابع طبیعی استان ایلام بیان داشت: عرصه‌های بیابانی در سال حدود ۶۰۰ میلیون دلارخسارت وارد می‌کنند، این میزان خسارت براساس مطالعات که سازمان منابع طبیعی، و بخش‌های دانشگاهی و تحقیقاتی صورت به دست آمده است.

وی بیان داشت: اراضی کشاورزی، مناطق روستایی، راه‌ها، تأسیسات صنایع بخصوص صنعت نفت حوزه‌های هستند که بیشترین خسارت به آنها وارد می‌شود.

مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: موضوع مدیریت مناطق بیابانی به لحاظ شرایط اقلیم نوع و شیوه مدیریت آب و خاک ملاحظاتی در کشور ما داشته که در بعد ملی و منطقه‌ای بر اساس الویت نیاز است مورد پیگیری قرار بگیرد.

وی بیان داشت: طوفان‌های ماسه و گرغبار یکی از پیامدهای تخریب سرزمین و بیابانی در کشور ما به شمار می‌رود که برنامه‌های بیابانی زدایی یکی از برنامه‌های اولویت دار سازمان می‌باشد که در قالب پروژه‌های مختلف در حال اجرا است.

مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: بحث زراعت چوب در مناطق بیابانی یکی از پروژه هاست که در سطح وسیع در حال انجام است که استان ایلام و خوزستان از استان‌های شاخص در این حوزه هستند.

وی به وجود منابع آب در این دو استان اشاره کرد و اظهار کرد: برای تثبیت ماسه‌های روان و کنترل کانون‌های طوفان‌های گرد غبار باعث شده که سازمان توجه جدی به این استان‌ها داشته باشیم.

مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور عنوان کرد: تلاش شده در قالب پروژه‌های اجرایی کمک به زنجیرهای تولیدی در بحث زراعت چوب فراهم شود که این امر کمک به معیشت جوامع محلی و بهبود شرایط اقتصادی در این بخش در پی خواهد داشت.

جعفریان اظهار داشت: خوشبختانه یک و چهار دهم میلیون هکتار از عرصه‌های بیابانی در حال حاضر در قالب پروژه‌های مختلف نهال کاری تبدیل به جنگل‌های دست کاشت شده است

وی به جنگل‌های دست کاشت اشاره کرد و گفت: این عرصه‌ها می‌توانند توسط جوامع محلی حفاظت و مورد بهره‌برداری قرار بگیرند و اقدامات پرورشی و احیا توسط خود افراد صورت بگیرد و چنین سیاست و برنامه‌ای در قالب راهبردی‌های تعریف شده رسمی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اعلام شده است.

مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان منابع طبیعی وآبخیزداری کشورگفت: احداث بادشکن اطراف مزارع، ایجاد بادشکن‌های شطرنجی و زیستی در تپه‌های ماسه‌های روان از جمله فعالیت‌های است که در قالب پروژه‌های مختلف انجام می‌شود.

جعفریان گفت: در راستای همسو سازی فعالیت‌های مقابله با بیان زدایی نقش بسیار مؤثری در طرح جهای کاشت مردمی یک میلیارد اصله درخت به عهده گرفتیم و قریب به ۳۰ درصد فعالیت‌های اجرایی این طرح عظیم در مناطق بیابانی کشور در حال انجام است.