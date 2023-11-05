محدود کردن اقدامات حوزه کشاورزی به دستورالعمل کارگشا نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر فتحی در جلسه شورای معاونان و مدیران مستقل سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی اظهار کرد: در حوزه قنوات امسال و سال گذشته اعتبارات مناسبی تزریق شد اما باید اقدامات بیشتری در این حوزه انجام شود و معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی نیز این اختیار را به استان داده است که هر اقدامی نیاز است در حوزه قنوات انجام دهد. محدود کردن اقدامات به دستورالعمل و مکاتبات نمی‌تواند برای کشاورزی استان کارگشا باشد و باید در این حوزه انعطاف پذیر باشیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی بر لزوم توجه ویژه به آبیاری زیرسطحی تاکید کرد و گفت: لازم است مانند طرح‌های آبیاری تحت فشار در راستای افزایش بهره وری آب عمل و دستورالعمل‌های مربوطه از وزارت متبوع پیگیری شود.

فتحی بر پیگیری برخی پروژه‌ها که بنا بر مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان، اعتبار آنها از محل مسئولیت‌های اجتماعی شرکت مس سونگون تخصیص خواهد یافت، تاکید کرد و گفت: مدیران باید در دسترس مردم باشند چرا که برخی نارضایتی‌ها از این نشأت می‌گیرد که مردم مکان ملاقات با مدیران را ندارند. اگر مدیران برای مردم شنونده خوبی باشند حتماً راهکاری برای مشکلاتشان پیدا می‌کنند.

وی ادامه داد: افکارسنجی ها و نظرسنجی‌های انجام شده بایستی در اختیار اتاق فکر سازمان قرار بگیرد تا کانون‌های نارضایتی مردم شناسایی شده و برای آن راهکاری پیشنهاد شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: همه باید برای افزایش تولید خصوصاً در حوزه تولیدات پروتئینی دست به دست هم بدهیم و همکاری داشته باشیم. وزیر محترم جهاد کشاورزی از زمان آغاز به کار اعتقاد راسخی به افزایش تولید برای تنظیم بازار محصولات اساسی دارد چرا که افزایش تولید منجر به تعدیل قیمت خواهد شد.

فتحی بر ضرورت افزایش جوجه ریزی بر اساس سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد و گفت: باید تعداد مرغداری‌های آماده جوجه ریزی با اطلاعات کامل به صورت مستمر در هر شهرستان مشخص باشد. با مطالعات انجام شده مشخص گردیده است که ۲۵ درصد مرغداری‌های استان در یک سال تنها یک دوره جوجه ریزی انجام می‌دهند و ۲۵ درصد دیگر نیز تنها ۲ دوره جوجه ریزی انجام می‌دهند که اگر همین مرغداری‌ها تعداد دفعات جوجه ریزی را به سه دوره افزایش دهند، ظرفیت جوجه ریزی استان به ۵.۵ میلیون قطعه خواهد رسید.

وی از ثبات لازم در زمینه تأمین نهاده‌های دامی در دو ماه اخیر خبر داد و گفت: برنامه افزایش تولید در حوزه دام و طیور باید در دستور کار باشد و در حوزه گوشت قرمز باید توجه ویژه به احیا دامداری‌های سنتی باشد چرا که این دامداری‌ها ۴۰ درصد پروتئین و لبنیات مورد نیاز را تأمین می‌کرد اما امروزه این دامداری‌ها غیر فعال هستند. اگر بتوانیم در طرح جهش تولید در دیمزارها تناوب علوفه و غلات را عملیاتی کنیم با تأمین علوفه می‌توانیم زمینه ساز احیا دامداری‌های سنتی باشیم.