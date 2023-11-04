پیروزی و نصرت جبهه حق و محور مقاومت وعده حتمی الهی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سعید کوشکی جهرمی در اجتماع مردم لارستان با بیان اینکه طوفان الاقصی نماد فرو ریختن دیوارهای خانه سست شیطان در قلب سرزمین اسلامی است گفت: این جنگ نماد نبرد استکبار با تمام اهالی جبهه حق است و امروز تمام جبهه استکبار در یک سمت و یاوران و امام جبهه حق در طرف دیگر ایستاده است.

سردار کوشکی جهرمی خاطرنشان کرد: رژیمی که در جنگ ۶ روزه در سال ۱۹۶۷ با سه کشور عربی درگیر می‌شود و هر سه کشور را شکست می‌دهد، امروز به فضل الهی و به برکت خون مطهر شهدا در برابر یک گروه کوچک شکست می‌خورد و دست به دامان ناوهای آمریکایی می‌شود.

این پیشکسوت دفاع مقدس گفت: این وعده الهی است که وارث اصلی این زمین مستضعفین قرار داده شده‌اند و ما منتظر آن امامی هستیم که شهیدان ما برای او دعای «والمستشهدین بین یدیه» را محقق کردند.

سردار کوشکی ادامه داد: سید حسن نصرالله در سخنان دیروزش گفت: در جنگ ۳۳ روزه در سال ۲۰۰۶، رهبر انقلاب به ما پیام دادند که پیروز می‌شوید و ما پیروز شدیم؛ امروز هم به فضل الهی این جبهه حق است که روز به روز بر اقتدار و عزتش افزوده می‌شود.

وی با اشاره به سوره آل عمران و آیه شریفه «و لا تهنوا و لاتحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین» یعنی «نترسید و نهراسید، شما برترید به شرط اینکه مؤمن باشید» افزود: با سه شرط ایمان به نصرت الهی و امید به پیروزی و گوش به فرمان فرمانده کل قوا بودن و دشمن‌شناسی، نصرت الهی نیز شامل حال ما می‌شود.

سردار کوشکی در پایان به سابقه مبارزاتی شهرستان لارستان اشاره کرد و گفت: اینجا قبله مبارزه با استکبار با مجاهدت‌های مردم و با رهبری خاندان آیت الله آیت اللهی و جدشان سید عبدالحسین لاری بوده است و یاد و خاطره همه شهیدان این منطقه را گرامی می‌داریم.