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۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۲۱:۰۴

«موسسه حامیان غزه» در سازمان ثبت اسناد رونمایی شد

«موسسه حامیان غزه» در سازمان ثبت اسناد رونمایی شد

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از رونمایی موسسه حامیان غزه به همت اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با هدف حمایت مادی و معنوی از مردم غزه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بابایی در مراسم رونمایی از «موسسه حامیان غزه» اظهار داشت: بسیار خرسندیم که این ابتکار و این موسسه در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طراحی شده است.

وی افزود: طوفان الاقصی در همه رسانه‌های داخلی و خارجی طنین‌انداز شده است. اتفاقاتی که در غزه شاهد آن هستیم چند پیامد مهم را از حیث داخلی و بین‌المللی برای کشور و جامعه جهانی داشته است. نخست اینکه غزه خط نفاق را از خط اخلاص مشخص کرده به طوری که چهره نفاق و چهره اسلام مشخص است.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: همچنین چهره کسانی که در عمل مدافعان انسان، حقوق بشر، کودکان و زنان هستند و کسانی که فقط شعار می‌دهند مشخص شده است. چهره نفاق و نقاب حقوق بشر نیز از جامعه جهانی برداشته شده است، اکنون سازمان‌های حقوق بشری، کمیسیون‌های مختلف کجا هستند؟ آیا حقوق بشر فقط زمانی که یک کودک و یک زن آمریکایی و اروپایی صدمه ببیند و قربانی شود وارد عمل می‌شود.

وی ادامه داد: در این جنایت نفاق، کشورهای به اصطلاح اسلامی مشخص شد آن‌ها که ادعا می‌کنند مرکز جهان اسلام هستند اکنون چگونه از مردم غزه حمایت می‌کنند؟ نه تنها دفاع، حمایت و کمک نکردند بلکه محموله‌های حمایتی و کمک به رژیم صهیونیستی اعزام کردند بنابراین نفاق کشورهای اسلامی نیز مشخص شد.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: رونمایی از موسسه حامیان غزه شاید یک قدم کوچک برای حمایت از مردم بی‌پناه غزه باشد اما ۲ هدف حمایت معنوی و مادی را در پی دارد. مکتبی که حاج قاسم سلیمانی پی‌ریزی کرد کانون اولیه بود و پیروزی‌های اخیر نشان می‌دهد مکتب حاج قاسم که سنگ را به موشک تبدیل کرد وضعیت معادلات جهانی و منطقه‌ای را نیز تغییر داده است.

وی ادامه داد: مطمئن باشید که آمریکا و اسراییل با خواری و ذلت خواهان مذاکره و وساطت ایران در این خصوص خواهند شد. با وجود اینکه حکومت‌های منطقه سکوت کردند ولی مردم منطقه سکوت نکردند و شاهد جنبش‌های مردمی در اقصی نقاط کشور علیه رژیم کودک‌کش صهیونیست هستیم.

بابایی گفت: از سرپرست اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخواست دارم که برای هر موسسه، بنیاد و تشکل در راستای حمایت از مردم فلسطین اگر درخواست ثبتی ارجاع داده شد کمتر از یک ساعت ثبت آن مجموعه صورت گیرد.

کد مطلب 5930379

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