به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالرضا هاشمی شنبه‌شب در جمع مردم خورموج گفت: خدای متعال مدافع همه مظلومان و دشمن مستکبران است و وظیفه دفاع از مظلومان تکلیف همگانی است.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر اظهار داشت: خاصیت آمریکا و رژیم صهیونیستی کودک کش زورگویی و اشغالگری است.

این مسئول در ادامه تصریح کرد: اگر ملت و امتی مورد ظلم قرار گیرد اول باید خودش وارد میدان نبرد شود.

وی با بیان اینکه قرآن کریم نسبت به دفاع از مظلومان تاکید کرده است اذعان کرد: طبق آیات الهی و آموزه‌های دینی، ملت‌های دنیا و مسلمین عالم وظیفه دارند خود را برای دفاع از مظلوم آماده کنند و این آمادگی شما ملت عزیز و مردم خوب در این عرصه نشان دهنده این فهم درست از معارف دینی است.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام صادق علیه السلام استان بوشهر با اشاره به تسخیر لانه جاسوسی اظهار کرد: تسخیر لانه جاسوسی توسط جوانان انقلابی سیلی محکمی بر هیمنه و سیستم امنیتی آمریکا محسوب می‌شود و تمامی این اقدامات انقلابی تاریخ ساز و افتخارآفرین نشأت گرفته از معارف دینی و رهنمودهای امام راحل بود.