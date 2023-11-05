اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی حاجیان صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای انجام دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی فرمانده کل انتظامی کشور و پاسخ به مطالبات عموم شهروندان، طرح عملیاتی ارتقا امنیت اجتماعی و مبارزه با جرایم توسط پلیس اجرا شد.

وی افزود: در این طرح بیش از ۸۹ کیلوگرم انواع مواد مخدر، ۸۴ هزار و ۴۰۰ نخ سیگار، ۲۷ هزار و ۲۵۴ لیتر سوخت و ۵۴۸ طاقه پارچه کشف شد.

رئیس پلیس استان کرمانشاه کشف ۲ هزار و ۸۱۶ عدد انواع لوازم یدکی موتورسیکلت، ۱۴۸ حلقه لاستیک خودرو و ۱۴۰ دستگاه انواع لوازم خانگی را از دیگر اقدامات صورت گرفته عنوان کرد.

سردار حاجیان همچنین از کشف ۲۲۷ فقره سرقت خبر داد و گفت: از این تعداد ۲۳ فقره مربوط به منزل، پنج فقره مربوط به مغازه، ۳۹ فقره مربوط به اماکن خصوصی، ۱۲ فقره اتومبیل، هفت فقره موتورسیکلت، ۶۴ فقره قطعات و محتویات خودرو و بقیه مربوط به سایر سرقت‌ها می‌شود.

وی با اشاره به دستگیری حدود ۷۰۰ مجرم در طرح ارتقا امنیت اجتماعی، تصریح کرد: ۱۱۹ نفر از افراد دستگیر شده سارق، ۲۸۰ نفر از معتادان متجاهر، ۵۱ نفر قاچاقچی کالا، ۱۹ نفر مجرمان اقتصادی، ۴ نفر قاچاقچی مواد مخدر و مابقی افراد دستگیر شده مربوط به سایر جرایم می‌شوند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در ادامه و با بیان اینکه اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی با استقبال بسیار خوب مردم مواجه شد، افزود: رضایتمندی آنها از اقدامات پلیس نشان می‌دهد راه خود را درست طی کرده‌ایم و قطعاً اجرای چنین طرح‌هایی را با جدیت ادامه می‌دهیم.

وی با بیان اینکه پلیس حافظ امنیت مردم و جامعه است و هدفی جز ارتقا امنیت و مقابله با مجرمان و برهم زنندگان نظم و امنیت ندارد، گفت: امروز پلیس از آن مردم، برای مردم و تکیه گاه امنی برای آنها است.

سردار حاجیان در پایان با تاکید بر اینکه من و همکارانم با مردم شریف کرمانشاه پیمان بسته‌ایم تا آرامش خود را فدای آسایش و امنیت آنها کنیم، افزود: به مجرمان و برهم زنندگان نظم و امنیت جامعه هشدار می‌دهم چنانچه دست از اقدامات خود برندارند با برخورد سخت و پشیمان کننده پلیس مواجه خواهند شد.