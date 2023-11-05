واریز یک هزار و ۳۵۶ میلیارد ریال به حساب شهرداری های خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، علی کریمدادی صبح یک شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه هزینه کرد مالیات ها برای کمک به توسعه زیرساخت های کشور می باشد، اظهار کرد: در شش ماهه نخست سال جاری از محل مالیات و عوارض وصول شده، مبلغ یک هزار و ۳۵۶ میلیارد ریال به حساب شهرداری های استان واریز شده است.



وی با بیان اینکه بخشی از درآمدهای مالیاتی به حساب دهیاری ها واریز می شود تا کمکی به توسعه عمرانی روستاها باشد، افزود: در شش ماهه نخست سال جاری مبلغ ۷۳۱ میلیارد ریال نیز از محل درآمدهای مالیاتی استان به حساب دهیاری ها واریز شده است.



مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه روستاهای فاقد دهیاری نیز از درآمدهای حاصل از اخذ مالیات بهره مند می شوند، گفت: در شش ماهه امسال مبلغ ۷۳ میلیارد ریال به حساب روستاهای فاقد دهیاری و مبلغ ۲۴۱ میلیارد ریال به حساب مناطق عشایری استان واریز شده است.

کریمدادی گفت: مجموع واریزی های صورت گرفته از محل درآمدهای مالیاتی در استان در طی شش ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۷ درصد رشد داشته است.

وی بیان کرد: همچنین در این مدت، مبلغ ۱۷۵ میلیارد ریال جهت توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت‌های ورزش به‌ویژه در حوزه جانبازان و معلولان به حساب دستگاه های مربوطه واریز شده است.



مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی افزود: در طی شش ماهه نخست امسال مبلغ ۱۳ میلیارد ریال جهت ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی واقع در محدوده و خارج از محدوده شهرها و مبلغ ۶۸۴ میلیارد ریال به عنوان مالیات سلامت به حساب دستگاه های اجرایی مربوطه واریز شده است.

کریمداری از مهلت ارائه و ارسال فهرست صورت معاملات فصل تابستان ۱۴۰۲ تا ۱۵ آبان ماه سال جاری خبر داد و گفت: به موجب ماده ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل مشمول این قانون، مکلف هستند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه کنند.



وی ادامه داد: بنابراین مؤدیان مالیاتی مشمول، بایستی با مراجعه به سایت سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس www.intamedia.ir در این مهلت اعلام شده، نسبت به ثبت و ارسال اطلاعات مربوطه خود اقدام کنند.