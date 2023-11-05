اهمیت تشخیص زودهنگام تومور چشم در کودکان زیر ۵ سال

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا میرشاهی، در آستانه برگزاری ششمین همایش مشترک بیماری‌های چشم دانشگاه‌های علوم پزشکی شهید بهشتی و ایران، گفت: در این همایش که در روزهای ۲۴ تا ۲۶ آبان ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد، بیماری رتینوبلاستوما که یک نوع تومور شبکیه است، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی با عنوان این مطلب که رتینوبلاستوما شبکیه را تحت تأثیر قرار می‌دهد، افزود: شبکیه بخشی از چشم است که مسئول تشخیص نور است. این بیماری معمولاً در کودکان و قبل از ۵ سالگی رخ می‌دهد.

میرشاهی ادامه داد: در رتینوبلاستوما، رشد غیرطبیعی سلول‌ها در شبکیه وجود دارد. این تومور ممکن است یک یا هر دو چشم را تحت تأثیر قرار دهد.

وی افزود: برخی از علائم و نشانه‌های شایع رتینوبلاستوما شامل بازتاب سفید در مردمک که به طور معمول در عکس‌ها به عنوان "چشم سفید" یا "چشم گربه" دیده می‌شود، انحراف، بینایی ضعیف و قرمز شدن و تورم در چشم هستند.

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: رتینوبلاستوما یک بیماری ژنتیکی است که ممکن است به ارث رسیده باشد اگر چه به طور شایع‌تر در اثر یک جهش ژنتیکی جدید رخ می‌دهد. اگر کودک سابقه خانوادگی رتینوبلاستوما داشته باشد، خطر ابتلاء به این بیماری بالاتر است.

وی در خصوص درمان رتینوبلاستوما، اظهار داشت: گزینه‌های درمان بستگی به عوامل مختلفی نظیر اندازه و محل تومور، پخش تومور به بخش‌های دیگر بدن و سلامت کلی کودک دارد و شامل تخلیه چشم، شیمی درمانی و درمان‌های موضعی است.

میرشاهی در همین زمینه ادامه داد: اگرچه رتینوبلاستوم یک تومور بدخیم است، اما خوشبختانه شیوع بسیار کمی دارد و تا زمانی که محدود به چشم باشد، قابل درمان است. بنابراین تشخیص زودهنگام و درمان سریع برای بهبود نتایج در موارد رتینوبلاستوما بسیار حائز اهمیت است.

وی افزود: انجام معاینات منظم چشم برای کودکان می‌تواند به شناسایی هرگونه مشکل در زمان مناسب کمک کند. به صورت کلی بچه‌ها حداقل دو بار در ۶ ماهگی و ۳ تا ۴ سالگی بهتر است توسط چشم پزشک معاینه بشوند.

این چشم پزشک خطاب به والدین تاکید کرد: اگر هرگونه علائم مربوط به رتینوبلاستوما، به خصوص دیدن سفیدی در مردمک، در چشمان کودک خود مشاهده می‌کنید، مهم است به طور سریع با یک چشم پزشک مشورت کنید.