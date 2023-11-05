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۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۴۴

معاون حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی:

مازندران سرزمین علم، فقاهت و عرفان است

مازندران سرزمین علم، فقاهت و عرفان است

نوشهر- معاون حقوقی و امور مجلس و استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از مازندران به عنوان سرزمین علم، فقاهت و عرفان یاد کرد و گفت: مازندران پایه گذار حکومت علویان است.

به گزارش خبرنگار مهر، هاشمی ظهر یکشنبه در همایش ملی روز مازندران با بیان این که علوی بودن را افتخار مردم مازندران برشمرد و گفت: این دیار پایه گذار اولین حکومت شیعی به شمار می‌رود و نام نیکی از این دیار به جا مانده است.

وی با عنوان این که با نامگذاری روز مازندران، ایده و افتخار برای استان ثبت شده است، افزود: این سرزمین، سرزمین علم، فقاهت و عرفان بوده است و یکی از افتخارات مردم استان، رزم ماندگار در جنگ با تکفیری بوده است.

وی با اشاره به تقدیم شهدای بالایی از استان در دفاع از حرم اهل بیت آن را افتخاری در تاریخ این کشور اسلامی و مازندران دانست و گفت: مردم دیار علویان در تاریخ افتخارات زیادی را کسب و ثبت کرده اند.

هاشمی گفت: امیدواریم این ایده و اندیشه خوب که به نام روز مازندران ثبت شد سبب فرهنگ سازی خوب و فراگیری شود و باید با تولید خوب رسانه‌ای و هنری، مقاومت مردم مازندران و به اسلام گرویدن دیار علویان ثبت و ضبط شود.

کد مطلب 5930824

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