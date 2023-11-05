  1. استانها
  2. البرز
۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۴۸

معاون اداره‌کل میراث فرهنگی البرز خبر داد؛

تصویب ۸۲ طرح گردشگری و صنایع‌دستی در البرز برای تسهیلات تبصره ۱۸

کرج- معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی البرز از تصویب ۸۲ طرح شامل ۲۳ طرح گردشگری و ۵۹ طرح صنایع دستی برای ارائه تسهیلات تبصره ۱۸ در کمیته کارشناسی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه بررسی کارشناسی ۸۲ طرح برای ارائه تسهیلات تبصره ۱۸ در زمینه گردشگری و صنایع دستی استان البرز ظهر یکشنبه با حضور نمایندگان استانداری، بانک‌های عامل، اداره کار و معاونان و کارشناسان اداره کل میراث فرهنگی البرز در محل سالن جلسات اداره کل میراث‌فرهنگی برگزار شد.

شهرام علی محمدی در مورد طرح‌های گردشگری تصویب شده، گفت: این طرح‌های گردشگری مربوط به دفاتر خدمات مسافرتی، بوم گردی و مجتمع خدمات گردشگری و تفریحی با پیش‌بینی اشتغالزایی ۱۰۰ نفر است.

او افزود: همچنین تعداد ۵۹ طرح صنایع دستی با مبلغ ۵۱۵ میلیارد ریال در رشته‌های معرق، منبت، خراطی چوب، ساخت سازهای سنتی، کنده کاری روی چوب، تولیدات چرمی دستدوز، زیورآلات سنتی، سفال سنتی لعاب‌دار، شیشه حرارت مستقیم، تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی، گلیم بافی و… با پیش‌بینی اشتغال ۱۰۹ نفر مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

معاون گردشگری البرز ارائه تسهیلات حمایتی جهت توسعه اشتغال گردشگری و کارگاه‌های خرد و خانگی صنایع‌دستی را بسیار مؤثر عنوان کرد.

کد خبر 5930839

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها