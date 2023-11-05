به گزارش خبرنگار مهر، جلسه بررسی کارشناسی ۸۲ طرح برای ارائه تسهیلات تبصره ۱۸ در زمینه گردشگری و صنایع دستی استان البرز ظهر یکشنبه با حضور نمایندگان استانداری، بانکهای عامل، اداره کار و معاونان و کارشناسان اداره کل میراث فرهنگی البرز در محل سالن جلسات اداره کل میراثفرهنگی برگزار شد.
شهرام علی محمدی در مورد طرحهای گردشگری تصویب شده، گفت: این طرحهای گردشگری مربوط به دفاتر خدمات مسافرتی، بوم گردی و مجتمع خدمات گردشگری و تفریحی با پیشبینی اشتغالزایی ۱۰۰ نفر است.
او افزود: همچنین تعداد ۵۹ طرح صنایع دستی با مبلغ ۵۱۵ میلیارد ریال در رشتههای معرق، منبت، خراطی چوب، ساخت سازهای سنتی، کنده کاری روی چوب، تولیدات چرمی دستدوز، زیورآلات سنتی، سفال سنتی لعابدار، شیشه حرارت مستقیم، تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی، گلیم بافی و… با پیشبینی اشتغال ۱۰۹ نفر مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
معاون گردشگری البرز ارائه تسهیلات حمایتی جهت توسعه اشتغال گردشگری و کارگاههای خرد و خانگی صنایعدستی را بسیار مؤثر عنوان کرد.
