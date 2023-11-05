امکان بازدید از قنات جهانی «مُزدآباد» میمه اصفهان فراهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد چهرازی با اشاره به اینکه دسترسی به پایاب قنات جهانی مزدآباد و نورپردازی آن انجام شده اظهار داشت: این قنات هم اکنون آماده بهره‌برداری است و گردشگران می‌توانند از این مکان در عمق ۲۰ متری زیرِ زمین بازدید کنند. قنات مزدآباد، یکی از قنات‌های ثبت جهانی استان اصفهان و در بخش میمه از توابع شهرستان شاهین‌شهر و میمه است؛ این قنات به‌همراه قنات «وَزوان» در همین شهرستان در فهرست آثار جهانی قرار دارند.

وی ادامه داد: بر اساس طرح جامع گردشگری قنات مزدآباد در مرحله یک، دسترسی به پایاب این قنات جهانی فراهم شده است. مرحله دوم طرح جامع گردشگری مزدآباد، احیای مسیر ۱۵۰ متری این قنات است که در زمان حاضر گِل و لای آن خارج شده و در مرحله نورپردازی است.

رئیس اداره میراث فرهنگی شاهین‌شهر و میمه خاطرنشان کرد: در قنات وزوان با پله‌هایی که به عمق ۲۰ متری زیر زمین دسترسی دارد به ۲ مسیر می رسیم که به آب می رسند.

وی با بیان اینکه مسیر سمت چپ به طول ۵۰ متر و آماده برای بازدید گردشگران است، اضافه کرد: مسیر سمت راست نیز به طول ۱۵۰ متر، حدود ۵۰ سالِ پیش بر اثر سیل از گِل و لای انباشته شد اما این مسیر احیا شده و نورپردازی آن در حال اجراست. این قنات هنوز نورپردازی نشده است و در حالِ برق رسانی به آن هستیم.

چهرازی با اشاره به اینکه فاصله برق‌رسانی به قنات وزوان ۲ کیلومتر است، تصریح کرد: تاکنون حدود یکهزار و ۶۰۰ متر از برق‌رسانی آن انجام شده است و بخش‌های باقی مانده با تأمین اعتبار، اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: در آینده با تکمیل زیرساخت‌های لازم، نورپردازی قنات وزوان هم انجام می‌شود و گردشگران می‌توانند از این قنات جهانی هم در شهرستان شاهین‌شهر و میمه بازدید کنند. قنات‌های مزدآباد و وزوان در شهرستان شاهین‌شهر و میمه در شمال اصفهان قرار دارند؛ این ۲ قنات در سال ۱۳۹۵ به‌همراه ۹ قنات دیگر از کشورمان به ثبت جهانی رسیدند.

رئیس اداره میراث فرهنگی شاهین‌شهر و میمه افزود: شاخص اصلی این ۲ قنات برای قرارگیری در فهرست جهانی، داشتن یک سد زیرزمینی است. این دو قنات تنها قنات‌های ثبت جهانی اصفهان نیستند و قنات «مون» در شهرستان اردستان نیز در شمار قنات‌های ثبت شده در میراث جهانی یونسکو قرار دارد.