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۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۳۰

پس از ۷ سال توقف؛

پروژه احداث ساختمان اورژانس ۱۱۵ «چاه مبارک» ادامه یافت

پروژه احداث ساختمان اورژانس ۱۱۵ «چاه مبارک» ادامه یافت

بوشهر- رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان عسلویه گفت: پس از هفت سال توقف، پروژه احداث ساختمان پایگاه اورژانس ۱۱۵ شهر چاه مبارک شهرستان عسلویه ادامه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدامین شایسته نیا بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این پروژه که از سال ۱۳۹۵ به دلیل مشکلات مالکیتی متوقف‌شده بود پس از پیگیری‌های مداوم، مستمر و همکاری فرماندار شهرستان عسلویه، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و مسئولان استانی و شهرستان مشکلات موجود رفع و با تأمین هزینه موردنیاز روند تکمیل این ساختمان در پیش گرفته شد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان عسلویه ضمن تقدیر از شهرداری چاه مبارک بابت در اختیار گذاشتن ساختمان جهت استقرار اورژانس ۱۱۵ اذعان داشت: با احداث ساختمان مستقل و استقرار اورژانس ۱۱۵، مشکل استقرار آمبولانس و پرسنل رفع خواهد شد.

وی افزود: اعتبار این پروژه ۲۵ میلیارد ریال است که امیدواریم با همت مسئولان شاهد تکمیل و افتتاح آن در دهه مبارک فجر ۱۴۰۲ باشیم.

شایسته نیا بیان کرد: همکاری و پیگیری فرماندار شهرستان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و مسئولان در رفع موانع موجود جای تقدیر دارد و نشان از توجه آنها به حوزه سلامت دارد.

کد مطلب 5931109

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