پروژه احداث ساختمان اورژانس ۱۱۵ «چاه مبارک» ادامه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدامین شایسته نیا بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این پروژه که از سال ۱۳۹۵ به دلیل مشکلات مالکیتی متوقف‌شده بود پس از پیگیری‌های مداوم، مستمر و همکاری فرماندار شهرستان عسلویه، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و مسئولان استانی و شهرستان مشکلات موجود رفع و با تأمین هزینه موردنیاز روند تکمیل این ساختمان در پیش گرفته شد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان عسلویه ضمن تقدیر از شهرداری چاه مبارک بابت در اختیار گذاشتن ساختمان جهت استقرار اورژانس ۱۱۵ اذعان داشت: با احداث ساختمان مستقل و استقرار اورژانس ۱۱۵، مشکل استقرار آمبولانس و پرسنل رفع خواهد شد.

وی افزود: اعتبار این پروژه ۲۵ میلیارد ریال است که امیدواریم با همت مسئولان شاهد تکمیل و افتتاح آن در دهه مبارک فجر ۱۴۰۲ باشیم.

شایسته نیا بیان کرد: همکاری و پیگیری فرماندار شهرستان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و مسئولان در رفع موانع موجود جای تقدیر دارد و نشان از توجه آنها به حوزه سلامت دارد.