انحراف خودرو سواری در مشهد جان کارگر فضای سبز را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد نگهبان اظهار کرد: امروز در پی تماس مردمی با مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تصادف منجر به فوت، عوامل انتظامی و راهور برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

فرمانده انتظامی مشهد بیان کرد: خودروی ۲۰۶ به رانندگی مردی جوان در حال تردد از میدان امام حسن (ع) به سمت میدان امام علی (ع) بود که تعادل خود را از دست داده و وارد فضای سبز وسط بزرگراه شده بود.

وی افزود: این خودرو با ٢ زن ۳۰ و ۳۷ ساله که در حال کار گلکاری بودند، برخورد کرد و زن ۳۷ ساله به سمت خیابان مخالف پرتاب شد و با خودروی دیگری برخورد کرده و جان خود را از دست داد.

نگهبان گفت: زن دیگر نیز مصدوم و به بیمارستان منتقل شد.