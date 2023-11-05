بیانیه باشگاه آرسنال پس از شکست مقابل نیوکاسل و گل بحث برانگیز

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال آرسنال در هفته یازدهم لیگ برتر انگلیس شامگاه شنبه با نتیجه یک بر صفر از نیوکاسل شکست خورد تا علاوه بر ثبت نخستین شکست این فصل، شانس صعود به صدر جدول را از دست بدهد و در رده سوم قرار بگیرد.

اما مهمترین حاشیه این دیدار گل پیروزی بخش نیوکاسل بود که توسط «گوردون» به ثمر رسید. این گل از چند منظر قابل بحث بود و تأیید آن به اتاق کمک داور ویدئویی کشیده شد. قرار نداشتن توپ روی خط کرنر، خطای مهاجم نیوکاسل و احتمال آفساید در این گل بحث برانگیز بود اما داور در نهایت این گل را پذیرفت تا بازی با شکست شاگردان «آرتتا» به پایان برسد.

سرمربی تیم فوتبال آرسنال که پس از بازی از این تصمیم داور عصبانی بود در کنفرانس خبری گفت: این اتفاق بسیار بدی است. چگونه گلی به این شکل در لیگ جزیره به ثمر رسید درحالیکه ما ادعا داریم بهترین لیگ دنیا هستیم. من ۲۰ سال در این کشور بودم و الان از این اتفاق خجالت می کشم. واقعاً این گل شرم آور بود.

تیم آرسنال بعد از این بازی ضمن حمایت از اظهارات سرمربی خود در بیانیه‌ای اعلام کرد:

«باشگاه فوتبال آرسنال از اظهارات «میکل آرتتا» که به دنبال یک داور غیرقابل قبول و خطای VAR بیان شد حمایت می‌کند. ما همچنین از تلاش و عملکرد بازیکنان و هواداران خود در سنت جیمز پارک حمایت قدردانی می‌کنیم. لیگ برتر انگلیس بهترین لیگ جهان است و بهترین بازیکنان، مدیران و هواداران را دارد که همگی لایق بهترین‌ها هستند. کمیته داوران فوتبال انگلیس نیاز فوری دارد تا استانداردهای داوری را مورد توجه قرار دهد و بر اقداماتی تمرکز کند که همه ما را از تحلیل گذشته نگر، تلاش برای توضیح و بهانه‌جویی دور کند. ما از تلاش‌های هاوارد وب به عنوان مدیر ارشد این نهاد حمایت می‌کنیم و مشتاقانه منتظر همکاری با یکدیگر برای دستیابی به استانداردهای داوری در سطح جهانی هستیم که مورد نیاز لیگ ما است.»