به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پسندیده بعدازظهر یکشنبه در نشست مجمع انتخاباتی رئیس هیأت ورزش‌های روستایی و بازی‌های بومی محلی استان مرکزی در اراک اظهار کرد: حدود هشت هزار خانه ورزش در سطح کشور وجود دارد که با کمک نهادهای مختلف ایجاد و تجهیز شده و هر چند بسیاری از این خانه‌ها بر اساس گزارشات مستند فعال نیستند.



وی بیان کرد: جامعه ورزش روستایی مظلوم واقع شده که در برخی مناطق محروم و کم برخوردار واقع شده‌اند که باید مورد توجه ویژه قرار گیرند.



رئیس فدراسیون ورزش‌های روستایی و بازی‌های بومی محلی بیان کرد: اموالی به دهیاری‌ها برای ایجاد و تجهیز خانه‌های ورزش روستایی اهدا شده که روستاییان از این ظرفیت بیشترین بهره گیری را داشته باشند که در این راستا جام «یاریگران ورزش در روستا» با مشارکت ستاد مبارزه با موادمخدر هدف گذاری شده است.

پسندیده افزود: سامانه ثبت‌نام این رویداد باز است و امید است همانند جام قهرمانی و جام پرچم که از افتخارات ورزش روستایی است، مورد استقبال این جامعه هدف واقع شود.



رئیس فدراسیون ورزش‌های روستایی و بازی‌های بومی محلی اضافه کرد: همه باید به آرا مجمع انتخاباتی احترام گذارند و حمایت‌های لازم را از فرد منتخب را در راستای تحقق برنامه‌ها داشته باشند.



پسندیده با اشاره به ظرفیت‌های بالای ورزش استان مرکزی گفت: انتظار است این استان به عنوان استان معین از جمله میزبانی‌ها و رویدادهای ملی و بین‌المللی فعال‌تر عمل کند.



وی اظهار کرد: یک سوم جمعیت روستایی استان مرکزی در روستاها ساکن است و باید به ورزش روستایی این استان نگاه ویژه شود.



رئیس فدراسیون ورزش‌های روستایی و بازی‌های بومی محلی ادامه داد: استان مرکزی می‌تواند استان معین برنامه‌ها در میزبانی‌های ملی و بین‌المللی باشد.



پسندیده بر ضرورت توجه به تدوین برنامه‌های ملی و استانی در فدراسیون گفت: تشکیل کمیته‌های متناظر در هیأت‌های شهرستانی و استانی مورد توجه باشد.



در این نشست علی عشوری با ۱۳ رأی برای مدت چهار سال به عنوان رئیس هیأت ورزش‌های روستایی و بازی‌های بومی و محلی استان مرکزی انتخاب شد.

