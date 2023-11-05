به گزارش خبرنگار مهر، ساسان شیخی شامگاه یکشنبه در اختتامیه اولین جشنواره رسانهای خزر با بیان این کخه هرچه جشنوارهها بیشتر باشد به کیفیت کار حوزه رسانهها کمک میکند، افزود: قرار بود این جشنواره در همایش وسیعتر با حضور شهرداران شهرهای حاشیه خزر و اصحاب رسانه به مدت دو روز برگزار شود.
وی با اظهار اینکه تلاش میکنیم سال آینده جشنواره را به صورت بین المللی برگزار کنیم، تصریح کرد: آمادگی را داریم به صورت بین المللی همایش و جشنواره رسانهای خزر را برگزار کنیم.
وی با اشاره به اینکه چهار شهر خلاق در ایران وجود دارد، گفت: دنبال آن هستیم که چالوس را به عنوان شهر خلاق رسانهای در ایران کنیم و تمام تلاش و همت ما این است در حوزه رسانه نسبت به کیفی سازی تولیدات اقدام کنیم.
شیخی با بیان اینکه اهالی رسانه با قوانین مطبوعات آشنا نیستند، برگزاری دورههای آموزشی مرتبط به سواد رسانهای را لازم دانست و گفت: این دورهها میتوان به افزایش آگاهی و اطلاعات اصحاب و فعالان رسانهای کمک کند.
وی از ارسال ۳۵۱ اثر به جشنواره رسانهای خزر خبر داد و گفت: ۴۱ نفر به عنوان برگزیده معرفی شدند.
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