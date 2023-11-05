روز مازندران فرصتی برای گفتمان سازی فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، احسان آهنگر شامگاه یکشنبه در مراسم اختتامیه جشنواره رسانهای خزر با اشاره به روز ملی مازندران و بیعت مردم دیار علویان افزود: روز ملی مازندران فرصتی برای معرفی آئینها، آداب و رسوم، گفتمان سازی و ترویج سبک زندگی ایرانی و اسلامی است.
وی با اشاره به تاریخ باشکوه مازندران تبیین این تاریخ را برای نسل جوانان سبب رفع بسیاری از خلاءها و چالشهای دانست و با اشاره به نقش مؤثر رسانه در توسعه گردشگری گفت: رسانه در معرفی جاذبهها به مخاطبان برای رونق گردشگری نقش مؤثری دانست.
محمدعلی محسنی نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس نیز با تقدیر از استاندار مازندران و حضور میدانی برای رفع مشکلات سیل زدگان منطقه اظهار داشت: ۱۸ مصوبه شورای تسهیل و رفع موانع تولید در کلاردشت تهیه شد که همه آن مورد موافقت قرار گرفت.
وی نقش اصحاب رسانه را در توسعه کشور را لازم دانست و گفت: اگر اصحاب رسانه خود توسعه نیابند نمیتوانند در توسعه کشور نقش داشته باشند.
وی بااشاره به بهره گیری از ظرفیت رسانهای برای توسعه شهری گفت: شورای شهر چالوس برای رفع گرهها در شهر چالوس تلاش ارزندهای داشته است.
محسنی گفت: اگر بخواهیم غرب استان را نجات دهیم باید همه در کنار هم بایستیم و بدانیم که گردشگری صنعت غالب در غرب مازندران محسوب میشود.
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