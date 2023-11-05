به گزارش خبرگزاری مهر، اختتامیه هفتمین کنگره بین‌المللی شعر زنان عاشورایی با تکیه بر شخصیت ام المومنین حضرت خدیجه (س) به میزبانی زنجان و با مشارکت دستگاه‌های فرهنگی استان برگزار می‌شود.

اختتامیه هفتمین کنگره بین‌المللی شعر زنان عاشورایی در روزهای ۱۶ و ۱۷ آبان در حسینیه اعظم با تکیه بر شخصیت ام المومنین حضرت خدیجه (س) زنجان برگزار خواهد شد.

۷۰۰ اثر از ۴۰۰ شاعر به دبیرخانه این کنگره ارسال شده که از ۵ کشور خارجی نیز اثر دریافت شده است.آثار دریافتی توسط داوران ارزیابی شده است و ۳۰۰ اثر قابل ارائه و ۲۰ اثر برگزیده شده‌اند.