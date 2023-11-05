مسمومیت ۳ نفر در شهر کرمانشاه با گاز منواکسید کربن

مسعود قلعه سفیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شامگاه یکشنبه چهاردهم آبان ماه در محله سرخه لیژه شهر کرمانشاه سه نفر دچار گازگرفتگی شدند که خوشبختانه به موقع به بیمارستان امام رضا علیه السلام منتقل شدند.

وی با توجه به آغاز فصل سرد و افزایش استفاده از وسایل گرمایشی هشدار داد: مردم هم استانی موارد ایمنی را کاملاً رعایت کنند تا شاهد حوادثی از این قبیل نباشیم.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: شایع‌ترین علائم مسمومیت با منواکسید کربن سردرد کسل کننده، احساس ضعف، حالت تهوع، استفراغ، گیجی، سرگیجه و مشکل در تنفس است.

قلعه سفیدی با اشاره به اقدامات لازم در هنگام مواجهه با گاز گرفتگی، گفت: سریعاً مسموم و خود را از محل آلودگی با گاز خارج کنند.

وی ادامه داد: کمک‌های اولیه را برای افرادی که دچار علائم شدید هستند انجام دهید، درب و پنجره‌های محل را باز کنید با اطلاع به مراکز کمک رسانی مثل آتش نشانی و اورژانس ۱۱۵ از طریق تلفن سریعاً اقدام به انتقال مصدوم به اولین مرکز درمانی کنید.