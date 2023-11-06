به گزارش خبرگزاری مهر، جلال غفارزاده، در نشست "هم اندیشی، بررسی مشکلات و ارائه راهکارها در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی"، به بیان دیدگاهها و نقطه نظرات خود پرداخت و در عین حال، شنونده صحبتهای فعالان این حوزه بود.
در این نشست مسئولان اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی با بیش از ۳۰۰ فعال این حوزه از جمله بازرگانان و تولید کنندگان تجهیزات پزشکی به گفتوگو نشستند.
مدیرکل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو، در این نشست از نقش فعالان این حوزه در زمان پاندمی کرونا تقدیر کرد.
وی همچنین بر اهمیت انجام وظایف نظارتی در خصوص تضمین ایمنی، اثربخشی، سلامت و تأمین کالاهای سلامت محور تأکید کرد.
در این نشست؛ چالشهای موجود در حوزههای ارزی، قیمت گذاری، فرآیندهای قانونی در صدور و تمدید پروانهها، ارزیابی بالینی مطرح و راهکارهای لازم برای رفع این چالشها پیشنهاد شد.
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