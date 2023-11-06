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۱۵ آبان ۱۴۰۲، ۹:۳۰

معاون طرح و توسعه آب منطقه ای آذربایجان غربی:

فاز اول طرح آبرسانی به شهر خوی در دست اجراست

فاز اول طرح آبرسانی به شهر خوی در دست اجراست

ارومیه - معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی از اجرای طرح آبرسانی به خوی خبرداد و گفت: این پروژه شامل دو مخزن ۱۰ هزار و ۵هزار مترمکعبی و ۶.۸ کیلومتر خط انتقال بین مخازن است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی دیبایی در این زمینه با اشاره به اینکه تأمین آب شرب سالم از مهم‌ترین رسالت‌های این شرکت است، اظهار کرد: در همین راستا مطالعات طرح آبرسانی به شهر خوی شامل ۵۵۰۰۰ متر مکعب مخازن ذخیره آب و در حدود ۷۵ کیلومتر خط انتقال لوله و ۳ باب ایستگاه پمپاژ و یک تصفیه خانه به ظرفیت ۳۵ میلیون مترمکعب در سال به اتمام رسیده‌است.

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی گفت: با توجه به شرایط حال حاضر به دلیل کمبود اعتبارات، این طرح به صورت اولویت و فازبندی شده، اجرا می‌شود.

وی افزود: فاز اول طرح آبرسانی به شهر خوی شامل دو مخزن ۱۰ هزار و ۵ هزار مترمکعبی به همراه ۶/۸ کیلومتر خط انتقال بین مخازن است که در حال اجراست.

معاون طرح وتوسعه شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: در حال حاضر فقط فاز اول پروژه با پیشرفت فیزیکی ۳۹ درصد در دست اجرا بوده و در صورت تأمین اعتبار تا پایان سال جاری آماده بهره‌برداری می‌شود.

دیبایی تصریح کرد: با اجرای کامل طرح آبرسانی به خوی، سالانه ۳۵ میلیون مترمکعب آب شرب این شهر از سد آق‌چای تأمین خواهد شد.

کد مطلب 5931544

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