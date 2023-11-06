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۱۵ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۳۳

در گفت‌وگو با مهر اعلام شد؛

رشد ۳۰ درصدی جا به جایی مسافر از پایانه‌های مسافربری خوزستان

رشد ۳۰ درصدی جا به جایی مسافر از پایانه‌های مسافربری خوزستان

اهواز- معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان گفت: در هفت ماه نخست سال‌جاری، جا به جایی مسافر از پایانه‌های مسافربری استان رشد ۳۰ درصدی داشت.

فواد غزیعلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در هفت ماه نخست امسال جا به جایی سه میلیون و ۵۲۸ هزار و ۴۱۲ مسافر از پایانه‌های مسافربری استان به ثبت رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به رشد ۹ درصدی سفر انجام شده در مدت مذکور، افزود: در هفت ماه امسال نیز ۴۳۵ هزار و ۵۸۹ سفر برای جا به جایی مسافران انجام شده است.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان یادآور شد: در بازه زمانی یاد شده ۳۲۳ هزار و ۸۹۰ بلیط اینترنتی به فروش رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۰ درصد رشد داشت.

کد مطلب 5931613

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