فواد غزیعلی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در هفت ماه نخست امسال جا به جایی سه میلیون و ۵۲۸ هزار و ۴۱۲ مسافر از پایانههای مسافربری استان به ثبت رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد ۳۰ درصدی را نشان میدهد.
وی با اشاره به رشد ۹ درصدی سفر انجام شده در مدت مذکور، افزود: در هفت ماه امسال نیز ۴۳۵ هزار و ۵۸۹ سفر برای جا به جایی مسافران انجام شده است.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان یادآور شد: در بازه زمانی یاد شده ۳۲۳ هزار و ۸۹۰ بلیط اینترنتی به فروش رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۰ درصد رشد داشت.
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