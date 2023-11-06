عباس ذاکریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ثبت نام از داوطلبان انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری از روز یکشنبه ۱۴ آبان ماه همزمان با سراسر کشور در قم نیز آغاز شده است و داوطلبان تا ۲۰ آبان ماه فرصت دارند تا برای انجام ثبت نام به فرمانداری قم مراجعه کنند.

ذاکریان عنوان داشت: در نخستین روز از ثبت نام تعداد ۱۷ داوطلب با حضور در محل فرمانداری قم ثبت نام خود را نهایی کردند.

وی با بیان اینکه در فرمانداری قم همانند وزارت کشور، امکان ثبت نام برای تمامی حوزه‌های انتخابیه فراهم است افزود: ثبت نام کنندگان روز نخست از حوزه انتخابی قم نبودند.

فرماندار شهرستان قم بیان داشت: داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری شخصاً یا توسط نماینده خود که به صورت کتبی و رسمی معرفی شده باشد، می‌توانند در روزهای تعیین شده برای انجام مراحل ثبت نام اقدام کنند.

فرماندار شهرستان قم با بیان اینکه سن داوطلبان به هنگام ثبت نام باید حداقل ۴۰ سال تمام باشد افزود: اصل شناسنامه عکس‌دار، اصل کارت ملی، اصل مدرک سطح چهار حوزه و دو قطعه عکس ۴×۶، به همراه تکمیل پرسشنامه اعلام داوطلبی از جمله مدارک ثبت نام است.