عزتالله طیبیراد در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: انتخابات شوراهای دانشآموزی تمرینی برای نقشآفرینی دانشآموزان در آینده ایران اسلامی است که در راستای افزایش مشارکت دانشآموزان در امور مدرسه برگزار میشود.
وی افزود: انتخابات شورای دانشآموزی فرصتی است تا دانشآموزان بتوانند در زمینه اجتماعی ایفای نقش کنند.
طیبیراد عنوان کرد: باید دانشآموزان با شرکت در انتخابات شورای دانشآموزی به تدریج راهکارهای یک انتخاب اصلح را بیاموزند و در آینده برای شهر و استان و کشور خود انتخاب بهتر و شایستهای داشته باشند.
معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان کردستان اضافه کرد: انتخابات شورای دانشآموزی فرصتی است که باعث حضور فعال و با نشاط دانشآموزان در فعالیتهای اجتماعی و پرورشی مدرسه میشود و علاوه بر فراهم کردن زمینههای به ظهور رساندن توانمندیهای بالقوه، نقش آفرینی و مسئولیت اجتماعی را هم به فرزندان میآموزد.
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