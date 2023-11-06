پروازهای رشت - کیش و رشت - بندرعباس برقرار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن میر حسینی اظهار کرد: به دلیل محدودیتهای عملیاتی، برخی شرکتهای هواپیمایی تعدادی از مسیرهای پروازی خود را لغو کرده بودند که با همکاری دو شرکت هواپیمایی، این پروازها در مسیر رفت و برگشت رشت – بندرعباس و رشت - کیش از سر گرفته شد.
وی افزود: در روزهای شنبه و چهارشنبه در مسیر رشت - بندرعباس و روزهای سه شنبه و جمعه در مسیر رشت - کیش پرواز انجام خواهد شد.
میر حسینی گفت: در حال حاضر از فرودگاه سردار جنگل رشت در مسیرهای تهران، مشهد، عسلویه، بندرعباس، اهواز، کیش، شیراز و نجف اشرف پرواز برقرار است و با برخی از شرکتهای هواپیمایی برای برقراری پروازهای بیشتر در مسیر مشهد مقدس، تهران و نجف اشرف رایزنیهایی انجام شده است.
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