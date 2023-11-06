هفته کتاب را به حرکت عمومی تبدیل کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین جلسه شورای برنامه‌ریزی سی و یکمین هفته کتاب، دیروز یکشنبه چهاردهم آبان‌ با حضور علی رمضانی دبیر سی‌ویکمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران و مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران، اسماعیل جانعلی‌پور؛ مدیر کل مجامع، تشکل‌ها و فعالیت‌های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اعضای شورای برنامه‌ریزی و نمایندگان سازمان‌ها و تشکل‌های حوزه نشر در سرای کتاب خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار شد.

در این جلسه، علی رمضانی با بیان اینکه تا آغاز فعالیت رسمی سی‌ویکمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران حدود یک هفته باقی مانده است، گفت: دستگاه‌ها و نهادهایی که حجم بیشتری از برنامه‌ها را در نظر گرفته‌اند این هفته را زودتر آغاز می‌کنند و دیرتر به پایان می‌رسانند. لازم است سازمان‌ها و نهادها در برگزاری برنامه‌ها با یکدیگر هم‌افزایی داشته باشند و از ظرفیت هم استفاده کنند.

دبیر سی‌ویکمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه حضور کتابفروشی‌ها در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران یک راهبرد اساسی بود تا این حلقه هویتی را در کالبد کلی شهر، توسعه و رونق دهیم، افزود: کتابفروشی‌ها حلقه واسطی برای توزیع خوراک فرهنگی در جامعه هستند و فراهم کردن شرایط بازدید دانش‌آموزان از کتابفروشی‌ها می‌تواند یکی از برنامه‌های آموزش و پرورش در ایام برپایی هفته کتاب باشد.

وی ضمن بیان اینکه باید بتوانیم نقشه جامعی از فعالیت‌های کتاب‌محور در جامعه استخراج کنیم، گفت: انجمن‌ها، اصناف، تشکل‌ها و نهادهای مختلفی در حوزه کتاب و کتابخوانی فعالیت می‌کنند. صنعت نشر در ابعاد مختلفِ حجم تولید، تعداد فعالان، میزان اثرگذاری، حجم اقتصادی و… بزرگترین صنعت فرهنگی کشور به‌شمار می‌رود. حجم پشت جلد کتاب‌های ثبت شده در بانک جامع اطلاعات خانه کتاب و ادبیات ایران از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون بیش از ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است و تا پایان سال از ۱۲ هزار میلیارد تومان عبور خواهد کرد.

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران با بیان اینکه هفته کتاب باید بتواند در سراسر کشور با زبان و ذائقه استانی هم بازتاب پیدا کرده و به حرکت عمومی تبدیل شود، گفت: بر اساس حکم وزیر کشور، استانداران به عنوان «رئیس ستاد هفته کتاب استان» منصوب شدند و مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز با حکم رئیس سی‌ویکمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران به عنوان «دبیر هفته کتاب در استان» انتخاب شدند. لازم است دستگاه‌هایی مانند ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور، حوزه هنری، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان و… با استفاده از ظرفیت‌های استانی خود به موضوع کتاب و کتابخوانی توجه کنند. امیدوارم با هم‌افزایی معاونت امور استان‌های سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران حرکت هفته کتاب به یک حرکت عمومی تبدیل شود.

علی رمضانی در پایان افزود: نشست خبری این دوره از هفته کتاب متفاوت خواهد بود و نشستی برای همه دستگاه‌های فعال است. از این رو لازم است اعضای شورای برنامه‌ریزی در این نشست حضور داشته باشند و برنامه‌های شاخص خود را برای رسانه‌ها معرفی کنند. در این نشست فعالان پرتعداد حوزه کتاب برنامه‌های خود ارائه خواهند کرد.

برنامه‌های هفته کتاب باید ناظر به آینده باشد

اسماعیل جانعلی‌پور؛ مدیر کل مجامع، تشکل‌ها و فعالیت‌های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این نشست با بیان اینکه شعار «آینده خواندنی است» شعار دقیق و راهبردی است، گفت: نام‌گذاری روزهای هفته کتاب ناظر بر این است که تقسیم کار مناسبی صورت گرفته است و دانش‌آموزان، کتابداران و مروجان کتابخوانی، کتابخانه‌ها، مساجد، رسانه‌ها و همه اضلاع مختلف صنعت نشر در این نام‌گذاری دیده شده‌اند. رویدادهای مستمری که از سوی سازمان‌ها و نهادها برگزار می‌شود قابل تقدیر است اما بناست در هفته کتاب با برنامه‌هایی که ناظر به آینده است و با قهرمان‌سازی در مسیر کتاب شاهد اتفاقات خوبی در این حوزه باشیم. بنابراین باید کارها و برنامه‌های دقیق‌تری با استفاده از شعار این هفته در دستور کار قرار دهیم و مشارکت جدی‌تر و فعال‌تری داشته باشیم. تجربه موفقی با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در سی‌وچهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران داشتیم که امیدواریم این تجربه با کار و برنامه‌ریزی جدی‌تر و عمیق‌تر در هفته کتاب ادامه پیدا کند.

از برگزاری پویش‌های موازی جلوگیری کنیم

غلامرضا طریقی؛ مدیر کمیته فرهنگی و محتوایی سی‌ویکمین دوره هفته کتاب با تاکید بر اینکه سازمان‌ها و نهادها برنامه‌های خود را برای اطلاع‌رسانی به موقع از سوی ستاد خبری هفته کتاب، خبرگزاری کتاب ایران و تلویزیون اینترنتی کتاب ارسال کنند، گفت: لازم است سازمان‌ها از ظرفیت‌های رسانه‌ای خودشان برای اطلاع‌رسانی این برنامه‌ها نیز استفاده کنند. در میان برنامه‌های ارسالی، تعدادی برنامه‌های مشابه همچون پویش‌های کتابخوانی وجود دارد که می‌توانیم از برگزاری پویش‌های موازی جلوگیری کنیم. خانه کتاب و ادبیات ایران پویش ملی کتابخوانی «بخوان و بگو»، مسابقه مرورنویسی کتاب دانشجویی و… را برای این دوره از هفته کتاب تدارک دیده است.

برگزاری جشن کتاب در بیش از ۱۰۰ مرکز کانون فرهنگی هنری مساجد کشور

در ادامه، مسیح لهراسبی؛ مدیر امور کتابخانه‌های ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور با بیان اینکه در هفته کتاب پیش‌رو باید به مناطق محروم توجه بیشتری کنیم، گفت: در این دوره از هفته کتاب در ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور به موضوع ترویج کتاب و کتابخوانی به‌ویژه در حوزه کودک و نوجوان توجه بیشتری می‌شود.

او با اشاره به اینکه ۲۶ هزار کانون فرهنگی هنری مساجد در روستاها، در میان عشایر و کل کشور فعال هستند، افزود: برگزاری جشن کتاب در بیش از ۱۰۰ کانون فرهنگی هنری مساجد کشور از جمله برنامه‌های ما در هفته کتاب است. بهترین مسیر برای اجرای برنامه در حوزه کتاب و کتابخوانی در مناطق روستایی و عشایری استفاده از ظرفیت ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور است. آمادگی داریم کتاب‌های اهدایی سازمان‌ها و نهادهای مختلف را در سطح روستاها و عشایر توزیع کنیم.

وی درباره سایر برنامه‌های ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور در سی‌ویکمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران گفت: تولید سرود در حوزه کتاب و کتابخوانی، حضور مدیران ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور در میعادگاه نماز جمعه در ایام هفته کتاب، برگزاری ایستگاه مطالعه و تبادل کتاب از جمله برنامه‌هایی است که در میعادگاه نماز جمعه برگزار خواهند شد. همچنین تقدیر از فعالان حوزه کتاب و کتابخوانی، برگزاری پویش‌های کتابخوانی، توجه به کتاب‌های حوزه کودک و نوجوان و… از جمله برنامه‌های ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور در این هفته خواهد بود.

برگزاری طرح «شبیه کدوم کتابی» در تهران

در ادامه، عباس باباخانیان؛ مدیر کتابخانه‌ها و ترویج فرهنگ کتابخوانی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به برنامه‌های این سازمان اشاره کرد و افزود: برگزاری سیزدهمین دوره جشن «کتاب‌یار» و تقدیر از کتابداران برتر سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، برگزاری طرح «شبیه کدوم کتابی» در مناطق دوازده‌گانه تهران، تشکیل باشگاه نوجوانان فعال در حوزه کتاب و کتابخوانی در تهران، اهدای کتاب به کتابخانه‌های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، برگزاری مسابقه کتابخوانی، اجرای طرح «کتاب در گردش»، کتابخانه‌گردی و… از جمله برنامه‌های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در سی‌ویکمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران است.

استفاده از ظرفیت هزار و ۹۶۰ هیئت ورزشی برای برگزاری هفته کتاب

امید کوره‌چی؛ مشاور معاون امور فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان نیز در این نشست با بیان اینکه برای ۵۲ فدراسیون ورزشی، نشست‌های تخصصی در حوزه کتاب پیش‌بینی کرده‌ایم، گفت: از ظرفیت هزار و ۹۶۰ هیئت ورزشی در همه استان‌های کشور برای برگزاری برنامه‌های کتاب‌محور در این رویداد فرهنگی استفاده خواهیم کرد. مسابقه‌های کتابخوانی مرتبط با کتاب‌های حوزه ورزشی از سوی اداره کل ورزش و جوانان استان‌ها در ۳۱ استان کشور برگزار می‌شوند و از طریق کمیته‌های فرهنگی در ۵۲ فدراسیون برای معرفی شهدای شاخص حوزه ورزش که زندگی‌نامه آنها در قالب کتاب تدوین و منتشر شده است، برنامه‌هایی خواهیم داشت. همچنین حمایت از مؤلفان حوزه ورزش، برگزاری مسابقه‌های کتابخوانی، برگزاری نمایشگاه کتاب از دیگر برنامه‌های ما در این هفته خواهد بود.

کاظم آرمان‌پور؛ مدیرمسئول انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی نیز به برنامه‌های این انجمن اشاره کرد و گفت: همایش و دوره آموزشی یک روزه «کارآفرینی مبتنی بر برندسازی در صنعت نشر» از جمله برنامه‌های انجمن در این دوره از هفته کتاب است.

اجرای برنامه‌های فرهنگی برای مناطق کم‌برخوردار و حاشیه‌ای تهران

فروهر معدنی؛ مدیرکل آفرینش‌های فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان نیز در این جلسه گفت: اختتامیه دومین جایزه کتاب مرغک و همچنین جایزه کتاب ماه و سال کودک و نوجوان در سی‌ویکمین دوره هفته کتاب برگزار می‌شود. در این جایزه بیش از ۵ هزار عنوان کتاب که سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ منتشر شده‌اند بررسی و داوری شد. با مشارکت خانه کتاب و ادبیات ایران برنامه ادبی «دو پنجره» نیز در ۳۱ استان کشور برگزار می‌شود. عصر شاعرانه با نویسندگان و شاعران از دیگر برنامه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است که اولین نشست آن با حضور جعفر ابراهیمی؛ شاعر برپا می‌شود.

مدیرکل آفرینش‌های فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان افزود: ارسال بیش از سی عنوان کتاب جدید به بیش از هزار مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، اجرای طرح ۲۰۲۰ و برنامه‌های فرهنگی برای مناطق کم‌برخوردار و حاشیه‌ای تهران، اجرای خاص با تماشاخانه سیار در مناطق کم‌برخوردار و حاشیه تهران، برگزاری نشست‌های تخصصی و آموزشی با حضور کودکان و نوجوانان، برگزاری جشنواره‌های قصه‌گویی در ۳۱ استان کشور، برگزاری جشن کتاب با حضور کودکان و نوجوانان در تمام استان‌ها، برگزاری نشست‌های نقد و بررسی کتاب با حضور نویسندگان، کودکان، نوجوانان و مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان، برگزاری باشگاه‌های کتابخوانی در مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان با حضور دانش‌آموزان در راستای طرح کانون-مدرسه و… از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده برای برگزاری در این دوره از هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران است.

هوش مصنوعی در صنعت نشر تحول ایجاد کرده است

سعید رضایی شریف آبادی؛ رئیس انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی از دیگر حاضران در این جلسه با بیان اینکه هم‌افزایی دستگاه‌ها و نهادهای فعال در حوزه کتاب موجب بهبود وضعیت کتاب و کتابخوانی در سطح ملی خواهد شد، گفت: هوش مصنوعی در صنعت نشر تحول ایجاد کرده است و اگر از آنها غافل شویم بازار نشر ما از منابعی که حاصل تفکر افراد نیست پر می‌شود.

او با اشاره به اینکه توجه به موضوع «کتاب، پدیدآورندگان و مالکیت فکری» حائز اهمیت است، افزود: توجه به موضوع کودک و نوجوان در برنامه‌های این رویداد فرهنگی خوب است. اما به اعتقاد من موضوع کتاب و کتابخوانی را باید از دوران نوزادی و مهدهای کودک آغاز کرد. قرار دادن کتاب در مترو و فرودگاه عادت به مطالعه را افزایش نمی‌دهد.

پویش «اگر کودک غزه بودم آنگاه…»

در ادامه، سمیه پشندی؛ مدیر جشنواره و مبادلات برنامه‌های معاونت امور استان‌های سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مطرح کرد: ما نیز از پویش «شبیه کدوم کتابی» که از سوی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار می‌شود استفاده خواهیم کرد. همچنین در ایام برگزاری این دوره از هفته کتاب پویش «اگر کودک غزه بودم آنگاه…» را تدارک خواهیم دید. کارگاه آموزشی «تبدیل ایده به متن» از دیگر برنامه‎‌هایی است که برای این هفته پیش‌بینی کرده‌ایم.

تکریم مؤلفان در سی و یکمین هفته کتاب

محمدرضا باقری؛ مدیر روابط عمومی حوزه هنری به برنامه‌های سوره مهر و سازمان سینمایی سوره اشاره کرد و گفت: طرح تکریم مؤلفان سوره مهر، طرح «کتاب پاییز آمد»، طرح تخفیف ویژه باشگاه مشتریان سوره مهر، تجلیل از فعالان حوزه کتاب، تجلیل از کتابفروشان و کتابداران، رونمایی از پنج عنوان کتاب جدید سوره مهر و… از جمله برنامه‌های ما برای این دوره از هفته کتاب است.

امین آصفی؛ مدیر مسئول انجمن فرهنگی ناشران آموزشی نیز در این نشست به برنامه‌های این انجمن در سی‌ویکمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: دیدار و تجلیل از پیشکسوتان، اهدای کتاب، عرضه کتاب با تخفیف از سوی ناشران آموزشی در کل کشور، رونمایی از سایت و سامانه اطلاع‌رسانی انجمن ناشران آموزشی، مقابله با سایت‌ها و کانال‌های عرضه غیرقانونی کتاب‌های آموزشی و… برای این دوره از هفته کتاب پیش‌بینی شده است.

تجهیز کتابخانه‌های ۵ هزار کلاس

محمد عبدالعلی‌پور؛ کارشناس آفرینش‌های فرهنگی و ادبی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه جشن سی‌ویکمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران از مدارس آغاز شود، گفت: اختتامیه ششمین جشنواره دانایی و توانایی و آغاز هفتمین دوره این جشنواره، برگزاری پویش کتابخوانی «عبای آسمون» با محوریت حدیث شریف کساء، طرح تجهیز کتابخانه‌های ۵ هزار کلاس با اعتبار ۲۰ میلیارد تومان و… برنامه‌های آموزش و پرورش برای این دوره از هفته کتاب است.

خلیلی؛ نماینده سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی نیز در این جلسه با بیان اینکه اختتامیه سی‌امین دوره جشنواره کتاب سال دانشجویی همزمان با هفته کتاب برگزار می‌شود، گفت: در این برنامه علاوه‌بر تقدیر از برگزیده‌ها از حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید محمود نجفی مرعشی نیز تقدیر خواهیم کرد.

لزوم تشکیل اتاق فکر برای ترویج مطالعه در میان کودکان و نوجوانان

در ادامه، قدرت‌الله نیکبخت؛ دبیر انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان بیان کرد: مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و رئیس جمهور بر اهمیت و توجه به موضوع کودک و نوجوان تاکید کرده‌اند. یکی از موضوعات مورد توجه در سال‌های اخیر این است که والدین به کتابخوان شدن کودکان خود توجه بیشتری دارند. خانه کتاب و ادبیات ایران با حضور فعالان حوزه کتاب کودک و نوجوان همچون آموزش و پرورش، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و… اتاق فکری تشکیل دهد تا از این طریق برنامه‌ها و طرح‌هایی برای ترویج مطالعه برای این گروه سنی پیشنهاد و اجرایی شود.

سیروس داوودزاده؛ رئیس کتابخانه مرکزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی نیز در این جلسه با اشاره به اینکه شعار ما «کتاب، دانایی و توانایی کشاورزی» است، عنوان کرد: پنجمین دوره هفته ملی کتاب کشاورزی و منابع طبیعی همزمان با این دوره از هفته کتاب برگزار می‌شود و به واسطه آن، نشریات ترویجی کشاورزی، ناشران برتر حوزه کشاورزی و نرم‌افزارهای برتر این حوزه معرفی خواهند شد.

رونمایی کتاب «زبان ملت هستی ملت» نوشته رئیس جمهور تاجیکستان

محمد رسول رستمی؛ مدیر انجمن دیاران نیز در این نشست به ارائه برنامه‌های پیش‌بینی شده این انجمن برای اجرا در هفته کتاب سی‌ویکم پرداخت و گفت: برگزاری نشست با محوریت کشور تاجیکستان، بزرگداشت نویسندگان و فعالان زبان فارسی در تاجیکستان، برگزاری تور گردشگری شیرازگردی بر محوریت سه ملت سه زبان، رونمایی از کتاب «زبان ملت هستی ملت» اثر امامعلی رحمان؛ رئیس جمهور تاجیکستان و… از جمله برنامه‌های انجمن برای این دوره از هفته کتاب است.

معرفی پیشکسوتان حوزه نشر

در ادامه، مهناز مقدسی؛ دبیر انجمن صنفی ویراستاران با بیان اینکه سعی می‌کنیم با آموزش مهارت‌های حوزه ویراستاری را ارتقا دهیم، اضافه کرد: همه ما باید موضوع آموزش را جدی بگیریم. لازم است معرفی پیشکسوتان حوزه نشر در دستور کار همه سازمان‌ها و نهادها قرار گیرد. بانک اطلاعاتی از فعالان حوزه ویراستاری از سوی انجمن ویراستان در حال آماده‌سازی است که همه فعالان این حوزه در کل کشور را دربرخواهد گرفت. در کنار همه برنامه‌های کتاب‌محور باید شغل‌های این حوزه را به کودکان و نوجوانان معرفی کنیم. کارگاه آموزشی برای آشنایی مردم با ارکان مختلف صنعت نشر برگزار می‌شود که ثبت‌نام عموم مردم در آن رایگان است.

محمد رضا مهدوی‌راد؛ دبیر انجمن علمی بازاریابی نیز در این جلسه بیان کرد: برگزاری کارگاه‌های آموزشی و نقد کتاب برای این دوره از هفته کتاب از سوی انجمن علمی بازاریابی تدارک دیده شده است. تبلیغات و بازاریابی حلقه مفقوده‌ای در حوزه کتاب است که باید به آن توجه بیشتری داشته باشیم. کارگاه «بازاریابی داستانی» و «مدل‌های جامع تبلیغات» در ایام هفته کتاب برگزار می‌شوند.

تلویزیون اینترنتی کتاب؛ مؤثرترین بازوی هفته کتاب

مجید صحاف؛ مدیر تلویزیون اینترنتی کتاب نیز در این جلسه با بیان اینکه تلویزیون اینترنتی کتاب یک شبکه کوچک اما به وسعت محتوای کتاب‌ها بزرگ است، گفت: یک سال از تولد این شبکه در بستر اصلی تلوبیون می‌گذرد. در پیام‌رسان بله ۲۰ هزار نفر از محتوای این شبکه استفاده می‌کنند. برای این شبکه روزی هشت ساعت ریزبرنامه درنظر گرفته شده است و همه برنامه‌های مهم کشور در این ریزبرنامه قرار می‌گیرد. تلویزیون اینترنتی کتاب می‌تواند مؤثرترین بازوی هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران باشد چرا که خروجی تمامی محتوای آن در اختیار صدا و سیما قرار می‌گیرد. ظرفیت استودیو شبکه کتاب می‌تواند در اختیار همه استان‌های کشور قرار بگیرد. از مدیران و اعضای شورای برنامه‌ریزی هفته کتاب دعوت می‌کنم در برنامه‌های تلویزیون اینترنتی کتاب حضور داشته باشند.