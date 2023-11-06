به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسین محمودیه اظهار داشت: این اداره کل در چهارچوب دبیرخانه بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان در نظر دارد همایش ملی «مدیریت انرژی در ساختمان» را در استان اصفهان برگزار کند.

وی افزود: این همایش با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان و با حضور مقامات استانی و کشوری در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه به تاریخ‌های ۸، ۹ و ۱۰ آذرماه ۱۴۰۲ در محل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) برگزار می‌شود.

رئیس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی و کنترل ساختمان راه و شهرسازی استان اصفهان خاطرنشان کرد: از اول مهرماه ۱۴۰۲ هرگونه تمدید و ارتقا پروانه مهندسی منوط به گذراندن دروه مبحث ۱۹ بوده که این دوره آموزشی از همان ابتدای مهرماه به صورت کلاس آموزشی در استان برقرار شده است لیکن با توجه به تعداد زیاد متقاضیان، پیگیری‌های لازم انجام شد و مجوز برگزاری این دوره آموزشی از وزارت راه و شهرسازی به عنوان دبیرخانه ملی انرژی اخذ شد.

وی با بیان اینکه این همایش دارای امتیاز اخذ گواهی جهت تمدید و ارتقا پروانه اشتغال به کار مهندسی است عنوان کرد: همایش فوق مرتبط با رشته‌های چهارگانه عمران، معماری، برق و مکانیک بوده و افرادی که در این همایش به صورت حضوری یا غیر حضوری شرکت و آزمون حضوری پایان دوره را با موفقیت سپری کنند گواهی آموزشی پایان همایش را دریافت می‌کند که قابل قبول جهت ارتقا یا تمدید پروانه در کل کشور است.

محمودیه گفت: متقاضیان سراسر کشور امکان ثبت نام برای همایش ملی مدیریت انرژی در ساختمان دارند و آزمون آن به طور هماهنگ در سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها برگزار می‌شود.

به گفته وی، محورهای همایش شامل ویرایش جدید مبحث مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان، کاربرد انرژی‌های تجدید پذیر در ساختمان، مدل سازی و رتبه بندی ساختمان‌ها، انواع ساختمان‌های پایدار، مدیریت و ممیزی انرژی در ساختمان‌ها، نقش بهره‌وری و بازیافت آب در ساختمان پایدار است.

رئیس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی و کنترل ساختمان راه و شهرسازی استان اصفهان از دیگر محورهای این همایش به مصالح و تجهیزات نوین ساختمانی در بهینه سازی مصرف انرژی، معماری و شهرسازی پایدار و اقلیم، راهکار توسعه و پیاده سازی BIM در صنعت ساخت، نقش ساختمان‌های هوشمند در بهره وری انرژی و نقش و جایگاه سیاست گذاری بخش حاکمیتی، دولتی و خصوصی در بهینه سازی مصرف انرژی اشاره کرد.