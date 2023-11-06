به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز صبح دوشنبه در نشست با اعضای شورای شهر شیرینو و امام جمعه شهر سیراف اظهار داشت: مسئولان هر چه دارند از مردم است و مسئولین نباید خود را جدا از مردم بدانند و می‌بایست به دنبال رفع مسائل و مشکلات مردم باشند.

وی افزود: یکی از اولویت‌های دستگاه قضائی در استان حضور در متن مردم و بررسی مسائل و مشکلات آنهاست و از زمانی که بنده در این استان مسئولیت پذیرفته ایم به هر شهر یا روستا که برای سرکشی رفتم با اعضای شورای آنجا ملاقات کردم و از روستاهایی سرکشی کردم که مسئولین کمتر به آنجا رفته بودند و این توفیقی بود که مردم را از نزدیک ببینم و مشکلات آنان را بشنوم.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر اضافه کرد: به مسئولان قضائی نیز تاکید کردم باید هر آنچه در حوزه قضائی خود می‌گذرد مطلع باشد و در در خصوص مسائل حقوق عامه و حقوق بیت المال ورود کرده و اهتمام ویژه داشته باشند.

مهرانگیز در پاسخ به موضوع مطرح شده در خصوص عوارض آلایندگی خاطرنشان کرد: در سفر اخیر رئیس جمهور به استان یکی از مشکلاتی که با ایشان طرح و خواهان حل آن شدم عوارض آلایندگی بود که از دی ماه سال ۱۴۰۰ تاکنون پرداخت نشده است که رئیس جمهور نیز به استاندار دستور پیگیری دادند.

وی ادامه داد: در بحث ته لنجی نیز به رئیس جمهور عرض کردم تعداد زیادی از مردم استان بوشهر راه درآمدشان از ماهیگیری و ته لنجی است و اینکه راه درآمد تعداد زیادی از مردم به صورت یکباره قطع شود صحیح نیست و این در صورتی است که قبلاً چندین سفر در سال داشته اند ولی در سال ۱۴۰۲ با گذشت ۶ ماه از سال حتی یک سفر هم نرفته‌اند که با نظر مثبت ایشان اولین سفر موافقت گردید که انشاالله شاهد دومین سفر لنجداران نیز تا پایان سال باشیم.

مهر انگیز در خصوص اسناد عسلویه و ۱۳ روستایی که موات اعلام شده بود گفت: با پیگیری‌هایی که از دادستان کل کشور انجام داده‌ایم که در صورت اصلاح رأی که به زودی شاهد این اتفاق باشیم، اراضی از موات خارج و اسناد اراضی صادر می‌گردد.

رئیس کل دادگستری به موضوع مطرح شده نیروهای استخدامی بومی در شرکت‌های جنوب استان با اشاره به مصوبه دولت مبنی بر استخدام ۵۰ درصدی نیروهای بومی گفت: به دادستان‌های استان تاکید کرده ام تا به شرکت‌های نفتی و گازی سرکشی کنند و لیست‌های استخدامی را مورد بررسی قرار دهند که آیا حد نصاب جذب ۵۰ درصدی نیروهای بومی رعایت شده است یا خیر که در صورت تخلف برخورد قانونی لازم صورت گیرد.

ابراهیم بهمنی رئیس شورای شهر شرینو به موضوعاتی دیگر چون بازگشایی و رفع تصرف حریم دریا، تکمیل و تجهیز مرکز جامع سلامت و مسائل و مشکلات دیگر شهر شرینو را مطرح کرد که رئیس کل دادگستری استان بوشهر اعلام کرد این موارد جهت پیگیری و رسیدگی در دستور کار قرار می‌دهیم.

حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق عاشوری امام جمعه سیراف ضمن بیان برخی مسائل شهر سیراف از اقدامات شایسته رئیس کل دادگستری استان بوشهر تقدیر بعمل آورد و گفت: با اقدامات و تلاش‌هایی که رئیس کل دادگستری استان بوشهر در استان انجام داده اند، امید را در دل مردم استان بوشهر روشن کرده است.