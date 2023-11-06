استفاده ازظرفیت کشورهای همسایه راهکاری برای رسیدن به توسعه پایدار

به گزارش خبرگزاری مهر، صفر نصرالهزاده امروز در همایش بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری تبریز با اشاره به حضور چهرههایی از دانشگاههای مطرح کشورهای آذربایجان و ترکیه در این همایش علمی، اظهار کرد: باید از توان دانشگاه در توسعه و پیشرفت مدیریت شهری به بهترین نحو ممکن استفاده شود.
وی از آذربایجانشرقی به عنوان قطب اقتصادی و صنعتی کشور نام برد و افزود: این استان از حیث حجم صادرات غیر نفتی از استانهای پیشتاز در کشور است و همجواری با کشورهای ترکیه و جمهوری آذربایجان موقعیت بسیار خوبی برای توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری در این استان ایجاد کرده است.
نصرالهزاده وجود شهرکهای صنعتی و فعالان بخش خصوصی را ظرفیتی بی نظیر برای تبریز دانست و افزود: آذربایجانشرقی مفاخر علمی بیشماری داشته و بالغ بر ۳۰۰ شرکت دانش بنیان در استان مشغول فعالیت هستند که باید از تمامی این ظرفیتها بهره مند شویم.
رئیس دانشگاه تبریز با اشاره رویداد علمی همایش بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری تبریز گفت: این همایش اولین رویداد علمی و اقتصادی شمالغرب است که مقالاتی در حوزههای اقتصاد شهری و توسعه پایدار شهری در آن ارائه خواهد شد.
به گفته وی، باید الگوهای ارائه شده بر اساس شرایط موجود بومی سازی شود تا توسعه شهر در ابعاد مختلف همچون هوشمندسازی به خوبی محقق شود.
نصرالهزاده با بیان اینکه دو الزام برای هوشمندسازی در مدیریت شهری وجود دارد، تصریح کرد: فراهمشدن سخت افزار و تأمین زیرساختها برای هدایت هوشمند اولین الزام و پیش شرط است و الزام دیگر موضوع هوشمندسازی و استفاده از توان نرم افرازی و هوش مصنوعی در این زمینه است.
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