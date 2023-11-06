به گزارش خبرگزاری مهر، سعیدجلیلی صبح دوشنبه در جمع دانش آموزان کرمانی با تاکید بر اینکه نوجوانان و دانش‌آموزان نباید نسبت به مسائل روز بی‌تفاوت باشند، تصریح کرد: شما از همین سن می‌توانید تأثیرگذار باشید، اوایل انقلاب دانش‌آموزان نقش مؤثری در مسائل اجتماعی و سیاسی داشتند، بویژه در زمان انتخابات‌ها بحث و تحلیل می‌کردند و نظر می‌دادند.

جلیلی دوران دانش‌آموزی را یک دوران طلایی خواند و با اشاره به اینکه ۱۲ سال رفت‌وآمد در آموزش‌وپرورش رشد را رقم می‌زند، خاطرنشان کرد: باید طوری برنامه‌ریزی کنید که در پایان دوازده سال، خارج از اینکه نتیجه کنکور چه باشد، احساس رضایت کنید.

وی بینش را در کنار دانش دارای اهمیت زیادی خواند و ابراز داشت: زمانی که دانشگاه می‌رفتم، حتی در مقطع دکتری، مباحثی وجود داشت که فکر کردم کاش اینها را در زمان دانش‌آموزی یاد می‌گرفتم چراکه یک بینش عمیق پیش روی ما قرار می‌داد، البته آسان هم بودند.

این فعال سیاسی مدرسه الگو را راهی برای لذت از درس و مدرسه دانست و عنوان کرد: باید مدرسه الگو داشته باشیم تا جوان ما از درس لذت ببرد و احساس کند این همان چیزی است که می‌خواهد و دوست دارد برای آن وقت بگذارد.

جلیلی عدالت آموزشی را دارای اهمیت خواند و با تاکید بر اینکه حداقل استانداردهای آموزشی را باید برای همه دانش‌آموزان فراهم کنیم، بیان کرد: شرایط نباید متفاوت باشد، استعداد کسی که در دورترین منطقه درس می‌خواند هم باید شکوفا شود.

سیاستهای غرب دو گانه است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: سال گذشته به دلیل فوت یک خانم همه غربی‌ها به بهانه حقوق بشر پای کارِ آشوب در کشور ما آمدند اما حالا چشم‌شان را روی جنایات صهیونیست‌ها بسته‌اند و به آن‌ها کمک مالی می‌کنند، دانش‌آموزان باید مدعیان امنیت جهان را بشناسند، کسانی که برای ایران اشک تمساح می‌ریختند را ببینند که چگونه هزاران زندگی را در غزه خفه کرده‌اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به دوگانگی غرب پرداخت و ابراز داشت: رئیس جمهور آمریکا که چند قدم راه می‌رود روی زمین می‌افتد اما می‌رود تا با صهیونیست‌ها عکس یادگاری بگیرد.

وی شعار علم و تمدن غرب را مثل زن و زندگی تو خالی خواند و بیان کرد: آنها حتی نظر می‌دهند که دانش‌آموزان چه رشته‌ای درس بخوانند، بسیاری از کسانی که آنها در کشور ما ترور کردند از دانشمندان بودند.

جلیلی نوجوانان و جوانان را سرمایه‌ها و ظرفیت‌های کشور خواند و اظهار کرد: ما ثروت‌های زیادی داریم که منابع و معادن گوناگون را در بر می‌گیرند، اما همه ظرفیت‌ها فقط مادی نیست شما جوانان و نوجوانان هم ظرفیت هستید، باید از این ظرفیت‌ها به بهترین شکل استفاده کنیم تا به پیشرفت برسیم.

سهمیه‌ها عامل بی عدالتی در نظام آموزشی است

وی سهمیه‌ها را یکی از عوامل بی‌عدالتی در سیستم آموزشی و علمی کشور دانست و با طرح این سوال که چرا فرزندان هیأت علمی باید سهمیه داشته باشند، گفت: اتفاقاً آنها از شرایط علمی بهتری برخوردار هستند و در نظر گرفتن سهمیه برای آنها توجیه ندارد.

جلیلی به سهمیه فرزندان شهدا اشاره کرد و با تاکید بر اینکه روزی این امتیاز در جهت عدالت آموزشی بود، بیان کرد: زمان جنگ بسیاری از دانش‌آموزان به جبهه می‌رفتند، باید با کسی که فقط درس می‌خواند فرق متفاوت باشد، یا دختری که در بحبوحه درس خواندن پدرش را در جنگ از دست می‌داد و در بحران روحی قرار می‌گرفت، سهمیه می‌توانست آن را به شرایط عدالتی نزدیک کند.

وی اضافه کرد: سیاست‌های کلی برنامه هفتم این است که این موضوع به شکل مناسب و عادلانه‌ای که مورد نظر همه است، تغییر کند.