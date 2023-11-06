به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدحسین پورثانی در سومین جلسه ستاد عفاف و حجاب آموزش و پرورش گفت: جلسه گذشته موضوع عفاف و حجاب، ۸ مصوبه داشت. باید سعی کنیم ستاد هر ماه یک جلسه درباره این موضوع برگزار کند تا نسبت به عملیاتی کردن راهکارها اقدام شود.

وی افزود: ۲۱ بند در موضوع عفاف و حجاب، بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برعهده آموزش و پرورش است که در جلسه گذشته به اعضای ستاد داده شد.

پورثانی بیان کرد: در جلسه گذشته مصوب شد همه برنامه‌ها، جشنواره‌ها و پویش‌ها در زمینه عفاف و حجاب در ستاد تصویب و هماهنگی‌های اجرای آن برنامه انجام شود.

مدیرکل فرهنگی هنری، اردوها و فضای پرورشی ادامه داد: برگزاری دوره آموزش کارکنان برای توسعه فرهنگ عفاف و حجاب همچنین آسیب شناسی موضوع در مدارس دخترانه از جمله موارد و مصوبات جلسه گذشته بوده است.

وی در ادامه به تشریح طرح‌ها و برنامه‌های آموزش و پرورش درباره توسعه و ترویج عفاف و حجاب پرداخت و افزود: در حوزه رسانه برنامه تلویزیونی از روز گذشته در شبکه صدا و سیما تحت عنوان «آرمانیوم» شروع به کار کرد که بحث عفاف و حجاب را دنبال می‌کند و به سطح مدارس خواهد رسید. این مسابقه تلویزیونی یک پیوست رسانه‌ای دارد که به زودی در سطح مدارس اجرا می‌شود.

پورثانی گفت: طرح اردویی «مهر و ماه» نیز با الگوی عفاف و حجاب آماده شده است که تا ۲۴ ساعت بچه‌ها در یک اردوی محرم سازی شده شرکت می‌کنند. سه چهارم این اردو بازی و یک چهارم جلسه پرسش و پاسخ با محوریت سوالاتی است که خود دانش آموزان انتخاب می‌کنند.

وی با بیان اینکه طرح «تربیت مربی زیست عفیفانه» نیز از دیگر برنامه‌ها است؛ گفت: در این طرح از هر استان ۴ نفر متناسب با شاخص‌های اعلام شده به تهران می آیند و دوره‌ای برگزار می‌شود تا این افراد مدرس طرح زیست عفیفانه شوند. همچنین طرح تقدیر از دانش آموزان دختر محجبه با هدف الگوسازی نیز از دیگر اقدامات است که در بحث توسعه فرهنگ عفاف و حجاب اجرا می‌شود.

وی اظهار کرد: طرح «جت» با عنوان جهاد تبیین و با موضوع دختران اجرا می‌شود؛ دانش آموزان در این طرح کتاب بی پرده با حجاب را در مدرسه مطالعه می‌کنند تا با یکدیگر به یک اثر هنری برسند و یک هسته و گروه ویژه در مدارس ایجاد شود تا نسبت به مساله حجاب در مدارس اقدام شود.

پورثانی اضافه کرد: هیأت اندیشه ورزی نیز در موضوع عفاف و حجاب در وزارت‌خانه تشکیل شده است که برش اجرایی به سمت متوسطه اول است و با اولویت این مدارس کارها انجام می‌شود.

به گفته وی بخشنامه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب ویژه کارمندان، مراجعین، معلمان، دانش آموزان و اولیا در اوایل مهر در قالب ۱۰ صفحه، به تمام کشور ابلاغ شده است.

همچنین در این جلسه هر یک از نمایندگان بخش‌های مختلف سازمان‌ها و نهادها به بیان نقطه نظرات خود پیرامون موضوع جلسه پرداختند.