سرانه آموزشی در استان زنجان هنوز با نقطه مطلوب فاصله دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اسماعیلی ظهر دوشنبه در نشست مشترک با اعضای شورای اسلامی استان زنجان با اشاره به اینکه سرانه عادی امسال نسبت به سالهای گذشته افزایش قابل توجهی داشته، به طوری که پارسال شاهد افزایش ۱۹۰ درصدی این سرانه نسبت به سال ۱۴۰۰ بودیم، اظهار کرد: با وجود اینکه سرانه شبانهروزی زنجان در شرایط ایدهآل قرار دارد اما هنوز با نقطه مطلوب در این زمینه فاصله داریم.
وی با یادآوری اینکه سرانه فضای آموزشی روستایی استان زنجان بالای ۷ و ۸ است، تصریح کرد: این در حالی است که در سرانه شهری وضعیت مناسب نیست، به همین خاطر تلاش داریم در راستای بهبود این وضعیت، مولدسازی از برنامهها را در دستور کار قرار دهیم.
اسماعیلی با بیان اینکه زنجان در جذب دانشآموزان بازمانده از تحصیل رتبه نخست کشور را در بین سایر استانها در اختیار دارد، ادامه داد: در دوره گذاره متوسطه نیز با ۱۰۱ درصد، یک درصد بازمانده از تحصیل را جذب کرده است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان با تبیین عملکرد این ادارهکل طی یک سال اخیر، خاطرنشان کرد: ۴۶ رشته محل جدید در هنرستانها ایجاد شده و جابهجایی امکانات به منظور استفاده بهینه دانشآموزان انجام خواهد شد.
اسماعیلی از احداث ۱۰ سالن ورزشی در استان خبر داد و با اشاره به اینکه در همین راستا ۲۴ زمین ورزشی چمن افتتاح و یا در دست افتتاح است، عنوان کرد: ادارهکل آموزش و پرورش استان زنجان اقدام به برگزاری ۱۲۱ هزار نفر - روز اردو در استان کرده است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان از افزایش فضاهای اردوگاهی و نیز کسب ۵ مدال در مقطع تیزهوشان برای اولینبار در استان خبر داد و اضافه کرد: با توجه به این عملکرد، رتبه استان از ۲۱ به ۹ رسیده که ارتقای چشمگیری است.
اسماعیلی با اشاره به اینکه امسال ۱۴۰۰ نفر معلم در استان زنجان بازنشست شدهاند، گفت: حدود ۷۰۰ نفر در این مدت وارد آموزش و پرورش شدهاند که در این راستا یکی از رویکردها افزایش بومی گزینی بود، به گونهای که فقط ۷۰ نفر از شهر دندی در دانشگاه فرهنگیان پذیرفته شدهاند.
وی در ادامه گریزی به وضعیت پرداخت پاداش بازنشستگان فرهنگی زد و با بیان اینکه این موضوع مختص آموزش و پرورش نیست، در خصوص رتبهبندی معلمان نیز یادآور شد: رتبهبندی ۱۴۰۰ معلم در استان انجام شده است، هر چند معتقدیم مشکلاتی در این خصوص وجود دارد که مرتفع خواهد شد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان همچنین ضمن ابراز تأسف از حقوق پایین نیروهای خدماتی، خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم در برنامه هفتم با افزایش دریافتی این نیروها بخشی از کمبودها را جبران کنیم.
اسماعیلی در ادامه با اشاره به راهپیمایی باشکوه ۱۳ آبان امسال در زنجان، گفت: مشارکت بالای دانشآموزان در این راهپیمایی همزمان با ظلمهایی که به کودکان غزه میشود، بسیار معنیدار بود.
وی همچنین خطاب به اعضای شورای اسلامی استان زنجان، خواستار همراهی این اعضا در تغییر کاربری فضاهای آموزشی به منظور افزایش ارزشافزوده و تبدیل به احسن آن شد.
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