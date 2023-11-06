  1. استانها
  2. مرکزی
۱۵ آبان ۱۴۰۲، ۱۶:۴۰

رییس هیات امنای ستاد دیه استان مرکزی:

۱۵۱ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد استان مرکزی امسال آزاد شدند

۱۵۱ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد استان مرکزی امسال آزاد شدند

اراک- رییس هیات امنای ستاد دیه استان مرکزی گفت: ۱۵۱ زندانی جرایم غیرعمد به همت ستاد دیه استان مرکزی و با مشارکت نیکوکاران و خیران استان از حبس آزاد شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عبدالمهدی موسوی اظهار کرد: رقم بدهی این مددجویان آزاد شده، نزدیک به ۲ هزار میلیارد و ۵۵۰ میلیون ریال بوده است.

وی بیان داشت: فرآیند آزادسازی این تعداد زندانی جرایم غیرعمد از طریق پذیرش اعسار از سوی مراجع قضایی و قضات دادگاه‌ها، به میزان بیش از ۲ هزار و ۶۰ میلیارد ریال و اعلام گذشت شکات به مبلغ ۳۷۶ میلیارد ریال، آورده خانواده مددجو به میزان بیش از ۱۸ میلیارد ریال و تسهیلات بانکی به میزان بیش از ۴۹ میلیارد ریال بوده است.

رییس کل دادگستری استان مرکزی افزود: همچنین پرداخت بلاعوض از سوی ستاد دیه کشور، استان و از محل کمک‌های مردمی بیش از ۴۲ میلیارد ریال است.

حجت‌الاسلام موسوی بیان کرد: هم‌اکنون تعداد ۱۴۰ نفر زندانی جرایم غیرعمد و محکومان مالی در استان مرکزی برای آزادی، چشم انتظار کمک‌های مالی خیران هستند.

وی تصریح کرد: دستگاه قضایی با رویکرد تحولی خود بر آن است تا حد امکان و در چهارچوب قوانین و مقررات «حبس زدایی» را اجرا کند چرا که بر این باوریم در جرایم غیرعمد و مالی حضور و نگهداری زندانی در زندان مشکلی را حل نمی‌کند و گاهی باعث آسیب‌های اجتماعی و ناپایدار کردن کانون خانواده‌ها می‌شود.

رییس هیات امنای ستاد دیه استان مرکزی گفت: امید است با بهره‌گیری از ظرفیت قانونی و قضائی و کمک و مساعدت همه شهروندان خیراندیش موجبات آزادی این زندانیان و بازگشت به محل زندگی و تلاش در راستای رفع مسائل مالی را شاهد باشیم.

حجت الاسلام موسوی گفت: شماره حساب‌های ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۸۵۸۲۰۷ نزد بانک ملی ایران و ۶۰۶۳۷۳۷۰۰۰۴۷۷۵۳۷ نزد بانک قرض‌الحسنه مهر ایران برای کمک‌های مردمی در آزاد سازی زندانیان جرایم غیرعمد دایر است.

کد مطلب 5932101

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها