۱۵۱ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد استان مرکزی امسال آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عبدالمهدی موسوی اظهار کرد: رقم بدهی این مددجویان آزاد شده، نزدیک به ۲ هزار میلیارد و ۵۵۰ میلیون ریال بوده است.
وی بیان داشت: فرآیند آزادسازی این تعداد زندانی جرایم غیرعمد از طریق پذیرش اعسار از سوی مراجع قضایی و قضات دادگاهها، به میزان بیش از ۲ هزار و ۶۰ میلیارد ریال و اعلام گذشت شکات به مبلغ ۳۷۶ میلیارد ریال، آورده خانواده مددجو به میزان بیش از ۱۸ میلیارد ریال و تسهیلات بانکی به میزان بیش از ۴۹ میلیارد ریال بوده است.
رییس کل دادگستری استان مرکزی افزود: همچنین پرداخت بلاعوض از سوی ستاد دیه کشور، استان و از محل کمکهای مردمی بیش از ۴۲ میلیارد ریال است.
حجتالاسلام موسوی بیان کرد: هماکنون تعداد ۱۴۰ نفر زندانی جرایم غیرعمد و محکومان مالی در استان مرکزی برای آزادی، چشم انتظار کمکهای مالی خیران هستند.
وی تصریح کرد: دستگاه قضایی با رویکرد تحولی خود بر آن است تا حد امکان و در چهارچوب قوانین و مقررات «حبس زدایی» را اجرا کند چرا که بر این باوریم در جرایم غیرعمد و مالی حضور و نگهداری زندانی در زندان مشکلی را حل نمیکند و گاهی باعث آسیبهای اجتماعی و ناپایدار کردن کانون خانوادهها میشود.
رییس هیات امنای ستاد دیه استان مرکزی گفت: امید است با بهرهگیری از ظرفیت قانونی و قضائی و کمک و مساعدت همه شهروندان خیراندیش موجبات آزادی این زندانیان و بازگشت به محل زندگی و تلاش در راستای رفع مسائل مالی را شاهد باشیم.
حجت الاسلام موسوی گفت: شماره حسابهای ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۸۵۸۲۰۷ نزد بانک ملی ایران و ۶۰۶۳۷۳۷۰۰۰۴۷۷۵۳۷ نزد بانک قرضالحسنه مهر ایران برای کمکهای مردمی در آزاد سازی زندانیان جرایم غیرعمد دایر است.
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