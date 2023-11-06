به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الغد، بشر الخصاونه نخست‌وزیر اردن طی جلسه‌ای با نمایندگان پارلمان اردن درباره حمله رژیم صهیونیستی به غزه و تلاش برای رساندن مداوم کمک‌های بشردوستانه به غزه، مساله کوچاندن فلسطینیان را خط قرمز اردن دانست.

الخصاونه در این جلسه هشدار داد: هرگونه تلاش برای کوچاندن فلسطینیان از غزه یا کرانه باختری یا ایجاد شرایط برای این اقدام، خط قرمز اردن است و ما آن را به منزله اعلان جنگ می‌دانیم.

وی در ادامه سخنان خود گفت: همه ما حامی مواضع شریف پادشاه اردن برای یاری به مساله فلسطین و توقف حمله به غزه هستیم. اردنِ قوی برای خدمت به مساله فلسطین توانمندتر است.

نخست‌وزیر اردن افزود: در چارچوب موضع‌گیری گام به گام جهت برخورد با تجاوز اسرائیل به غزه و پیامدهای آن تمامی گزینه‌ها برای اردن روی میز است.

گفتنی است بر اساس آمارهای اعلامی از سوی مقامات دولتی در غزه در نتیجه حملات وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی به غزه تاکنون ۱۰۰۲۲ فلسطینی از جمله ۴۱۰۴ کودک جان خود را از دست داده‌اند. این در حالی است که محافل غربی به جای مجازات رژیم جنایتکار و کودک‌کش صهیونیستی به دنبال از بین‌بردن حماس و آزادسازی اسرای صهیونیست هستند و رژیم صهیونیستی در سایه انفعال جهانی به جنایات خود در غزه ادامه می‌دهد.