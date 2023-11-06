خبرگزاری مهر، گروه استانها: صدای موسیقی هنرمندان و دستزدنهای تماشاچیان در خیابانهای شهر کامیاران روح و جان آدمی را نوازش میدهد.
زن و مرد، کوچک و بزرگ با شنیدن طنین موسیقی محلی به خیابانها آمدهاند، تا صدای ساز و موسیقی کردی را از نزدیک گوش دهند.
صدای سُرنا و دُهل است که از ابتدای میدان امام شافعی کامیاران به گوش میرسد و کمی آنطرفتر گروههای دیگر موسیقی از سایر اقوام ایرانی به کارناوال شادی افزودهمیشوند و هیجان و شادی بیشتری را به شهر کامیاران هدیه میدهند.
در ادامه این کارناوال شاد، نواهای موسیقی جابه جا میشوند و گروه موسیقی محلی بوشهر با نوای موسیقی محلی مردم را مهمان صدای دلنوازتری می کند.
اینجا شادی میان مردم شهر کامیاران با صدای موسیقی تقسیم میشود و مغازهداران مسیر کارناوال شادی نگاهشان همراه این گروهها میشود و اشتیاقی ناشی از صدای سازهای موسیقی مختلف اقوام ایرانی در وجودشان جاری میشود.
ادامه کارناوال به جایگاه آئین افتتاحیه دومین جشنواره ملی خیابانی اقوام ایرانی در شهر کامیاران میرسیم، اینجا هنرمندان آذربایجان شرقی هنر خود را به نمایش می گذارند و با هنر رقص و آواز محلیشان ابراز وجود میکنند.
هنرمندان ایرانی صدای مظلومیت غزه را با زبان هنر فریاد میزنند
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان در این آئین ملی اشارهای به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه کرد و گفت: امروز کودکان، زنان و افراد بیگناه زیادی توسط رژیم غاصب صهیونیستی به مظلومانهترین شکل ممکن به شهادت میرسند و این هنرمندان ایرانی هستند که صدای مظلومیت مردم غزه را با زبان هنر فریاد میزنند.
علی اصغر دریایی با اشاره به اینکه ایران رنگین کمانی از همه اقوام است، افزود: امروز کامیاران تجلیگاه این ظرفیت در ایران به شمار میرود.
وی اضافه کرد: برگزاری این جشنواره بهانهای برای نمایش هنر هنرمندان اقصی نقاط کشور است تا آداب و رسوم و فرهنگ منطقه خود را بهخوبی معرفی کنند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان یادآور شد: در راستای برگزاری این دوره از جشنواره، هشت گروه از هنرمندان استانهای مختلف کشور و گروههای موسیقی محلی استان به صورت غیر رقابتی در شهر کامیاران، شهر موچش و روستاهای اطراف این شهر به اجرای موسیقی خواهند پرداخت.
کامیاران خاستگاه انواع موسیقی هورامی
دریایی با اشاره به علاقه مردم استان کردستان به موسیقی گفت: موسیقی در خون و رگ مردم این منطقه از سپهر ایران زمین وجود دارد و شهر کامیاران خاستگاه انواع موسیقی هورامی از جمله هوره و سیاچمانه است.
وی یادآور شد: برگزاری این جشنواره در راستای تمرکززدایی برنامههای فرهنگی در سطح شهرستان کامیاران برگزار شده است که امیدواریم مردم شهرستان کامیاران بهره کافی را از این جشنواره ببرند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی اضافه کرد: برگزاری چنین رویدادهایی منجر به ارتقای نشاط و شور اجتماعی در جامعه و فرهنگ عمومی و در نتیجه تقویت هویت ملی میشود.
دریایی اضافه کرد: امروز هر شهر کردستان را با جشنوارهای میشناسند و از این به بعد هم کامیاران با جشنواره موسیقی خیابانی شناخته میشود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان ادامه داد: به زودی هم جشنواره نماز در شهر کامیاران برگزار میشود.
ایجاد نشاط اجتماعی در کامیاران لازمه اجرای جشنواره ملی موسیقی
کیانوش ثقفی نیا فرماندار شهرستان کامیاران هم از آغاز به کار جشنواره ملی موسیقی خیابانی اقوام ایرانی طی امروز و فردا گفت: این رویداد به مدت دو روز در سطح شهر کامیاران و موچش و همچنین روستای گردشگری پالنگان برگزار میشود.
وی افزود: ایجاد شور و نشاط اجتماعی برای شهروندان کامیاران، معرفی شهرستان، حمایت از هنرمندان بومی و گروههای موسیقی و سایر موسیقیهای اقوام در قالب میراث ناملموس موسیقی این منطقه از جمله اهداف برگزاری این جشنواره است.
فرماندار کامیاران با بیان اینکه هشت گروه از استانهای گلستان، آذربایجان شرقی، بوشهر، کرمانشاه و کردستان در این جشنواره اجرا می کنند، اعلام کرد: این جشنواره در سطح خیابانهای شهر کامیاران و چهارراه اصلی برگزار میشود.
رویدادهای فرهنگی تمرینی برای همدلی و همکاری
وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: یکی از تمرینهای خوب همدلی و همکاری در سطح شهرستان با برگزاری این رویداد اتفاق افتاده است.
ثقفینیا اضافه کرد: کامیاران میتواند به کانون رویدادهای میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تبدیل شود و غنای کامیاران موجب شده تا خاستگاه و زمینهای برای فعالان حوزه موسیقی باشد.
وی با اشاره به تدوین تقویم رویدادهای استان بیان کرد: با رایزنی انجام شده، این تقویم مبنای رویدادهای سالانه قرار میگیرد.
فرماندار کامیاران در خصوص میزان اثرگذاری جشنوارههایی نظیر اقوام ایرانی عنوان کرد: ارزیابی و اثرگذاری اینگونه جشنوارهها برای نسل جوان و جوانان نیز تأثیر گذار و میتواند در جامعه نیز نقش بسزایی در شور و نشاط اجتماعی برای نسل نو باشد.
به گفته ثقفی نیا؛ اگر فعالیتهای گردشگری به خوبی در جامعه اجرایی شود، شاهد به حرکت در آمدن چرخ اقتصاد گردشگری در جامعه خواهیم بود.
حضور گسترده مردم در این جشنواره و استقبال از گروههای مختلف موسیقی از استانهای گلستان، کرمانشاه، آذربایجان شرقی، بوشهر و کردستان موجب شده تا این جشنواره امسال برای دومین سال به میزبانی شهر کامیاران برگزار و انگیزه مسئولان برای استمرار چنین رویدادهای فرهنگی افزایش یابد.
این جشنواره در نخستین روز برگزاری خود شاهد استقبال کمنظیر مردم کامیاران بود و در سطح شهر و محلات کامیاران به مدت دو روز فعالیت خود را ادامه خواهد داد.
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