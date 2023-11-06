به گزارش خبرنگار مهر، محمود صفری عصر دوشنبه در جریان بازدید از سازمان آرامستانها و بهشت زهرا با بیان اینکه با بیان اینکه ساماندهی آرامستانهای سطح شهر اردبیل یکی از مطالبات به حق شهروندان در سالهای گذشته بود، اظهار کرد: در حال حاضر ساماندهی و بهسازی آرامستانهای شهرداری اردبیل در حال انجام است و همچنین ساماندهی آرامستانهای بهشت فاطمه، بهشت زهرا، غریبان و ججین نیز با اعتباری حدود ۲۳ میلیارد تومان انجام میشود.
وی با بیان اینکه بهسازی ورودی و سردرب آرامستانها نیز در دستور کار قرار دارد، افزود: تلاش خواهیم کرد تا ساماندهی این آرامستانها در سریعترین زمان ممکن برای رضایتمندی شهروندان تکمیل و مورد بهره برداری قرار گیرد.
شهردار اردبیل بیان کرد: همسطحسازی، توسعه سردخانهها، احداث مغازه و حسینیه برای برگزاری مراسم، بهداشتی کردن سرویسهای عمومی و توسعه خدمات فرهنگی از جمله طرحهای در دست بررسی برای ساماندهی آرامستانهای اردبیل است.
صفری هدف از ساماندهی آرامستانها را پاسخ به مطالبات شهروندان و بهبود وضعیت نما و منظر و ارتقای کیفی و بصری دانست و گفت: آرامستان بهشت زهرا و ایجاد پارکینگ با ظرفیت ۴۵۰ خودرو در حال انجام است، همچنین پازل چینی و جدولگذاری محوطه این آرامستان نیز در برنامه قرار دارد که دیوارکشی و ساماندهی ورودی نیز انجام خواهد گرفت.
وی خاطرنشان کرد: تلاش خواهیم کرد با توجه به پیشرفت خوب بهسازی و ساماندهی آرامستان بهشت فاطمه عملیات اجرایی تا پایان سال جاری به اتمام برسد.
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