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۱۵ آبان ۱۴۰۲، ۲۱:۲۷

در پاسخ به مطالبات شهروندان؛

آرامستان‌های اردبیل ساماندهی می‌شود

آرامستان‌های اردبیل ساماندهی می‌شود

اردبیل-شهردار اردبیل گفت: آرامستان‌های اردبیل در پاسخ به مطالبات شهروندان با اعتباری حدود ۲۳ میلیارد تومان ساماندهی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صفری عصر دوشنبه در جریان بازدید از سازمان آرامستان‌ها و بهشت زهرا با بیان اینکه با بیان اینکه ساماندهی آرامستان‌های سطح شهر اردبیل یکی از مطالبات به حق شهروندان در سال‌های گذشته بود، اظهار کرد: در حال حاضر ساماندهی و بهسازی آرامستان‌های شهرداری اردبیل در حال انجام است و همچنین ساماندهی آرامستان‌های بهشت فاطمه، بهشت زهرا، غریبان و ججین نیز با اعتباری حدود ۲۳ میلیارد تومان انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه بهسازی ورودی و سردرب آرامستان‌ها نیز در دستور کار قرار دارد، افزود: تلاش خواهیم کرد تا ساماندهی این آرامستان‌ها در سریع‌ترین زمان ممکن برای رضایتمندی شهروندان تکمیل و مورد بهره برداری قرار گیرد.

شهردار اردبیل بیان کرد: هم‌سطح‌سازی، توسعه سردخانه‌ها، احداث مغازه و حسینیه برای برگزاری مراسم، بهداشتی کردن سرویس‌های عمومی و توسعه خدمات فرهنگی از جمله طرح‌های در دست بررسی برای ساماندهی آرامستان‌های اردبیل است.

صفری هدف از ساماندهی آرامستان‌ها را پاسخ به مطالبات شهروندان و بهبود وضعیت نما و منظر و ارتقای کیفی و بصری دانست و گفت: آرامستان بهشت زهرا و ایجاد پارکینگ با ظرفیت ۴۵۰ خودرو در حال انجام است، همچنین پازل چینی و جدول‌گذاری محوطه این آرامستان نیز در برنامه قرار دارد که دیوارکشی و ساماندهی ورودی نیز انجام خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: تلاش خواهیم کرد با توجه به پیشرفت خوب بهسازی و ساماندهی آرامستان بهشت فاطمه عملیات اجرایی تا پایان سال جاری به اتمام برسد.

کد مطلب 5932333

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    نظرات

    • حسین IR ۱۲:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
      1 0
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      بادرودبیکران،درتمام زندگی درهیچ جای وطن اینهمه شهید درآرامستان هاندیدم که در اردبیل دیدم ،لقب مسلم شهرشهیدپرور فقط ازآن ،این شهر است وبس،ازاهواز
    • بیتا IR ۱۸:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
      0 0
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      کاش این آرامستانهای قدیمی به بوستان وبازارچه تبدیل شود

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