فراخوان کمیته ملی المپیک برای انتخاب نام و شعار کاروان المپیک

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط روابط عمومی کمیته ملی المپیک، بر این اساس تمام علاقمندان و اصحاب قلم می‌توانند با بهره مندی از اصول و ارزش‌های انقلابی، اسلامی، تاریخی و ملی بر گرفته از فرهنگ و تمدن کشور عزیزمان نسبت به ارائه پیشنهاد نام و شعار کاروان ورزشی اعزامی به پاریس ۲۰۲۴ اقدام نمایند.

کمیته ملی المپیک با بهره مندی از صاحب نظران و نخبگان فرهنگی به بررسی پیشنهادات دریافتی پرداخته و بهترین نام و شعار را انتخاب خواهد کرد.

علاقمندان می‌توانند پیشنهادات خود را تا پایان آبان ماه سالجاری از طریق دایرکت صفحه رسمی اینستاگرام کمیته ملی المپیک ‏Olympic.ir و یا ایمیل Olympic.iran@yahoo.com در اختیار ما قرار دهند.

همچنین کمیته ملی المپیک در نظر دارد در راستای حمایت مادی و معنوی از کاروان اعزامی به بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۲۴ پاریس اقدام به جذب حامیان مالی نماید.

لذا از کلیه مراکز مالی، اقتصادی، تجاری و صنعتی، بانک ها، شرکت های خودروسازی، شرکت های تولیدی،خدماتی و یا سایر سازمان ها و شرکت های واجد شرایط و کانون های تبلیغاتی که بطور رسمی و بر اساس قوانین جمهوری اسلامی در داخل کشورمان در حال فعالیت می باشند دعوت به عمل می آورد جهت اعلان آمادگی از تاریخ اعلام این فراخوان، تا پایان وقت اداری چهارشنبه ۱۵ آذر ماه سالجاری به دبیرخانه کمیته ملی المپیک واقع در تهران- بزرگراه هاشمی رفسنجانی، خیابان سئول شمالی،نرسیده به وزارت ورزش و جوانان مراجعه و آمادگی خود را به طور کتبی اعلام نمایند.