ایجاد منطقه ویژه اقتصادی زمینه ساز توسعه اقتصادی در شهرستان فردوس

به گزارش خبرنگار مهر جواد اشرفی صبح سه شنبه در دیدار با مدیرعامل شرکت توسعه مدیریت و عمران فردوس در خصوص سرمایه گذاری برای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در شهرستان فردوس، بیان کرد: با توجه به موقعیت و ظرفیت های مناسب فردوس، ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در این شهرستان می تواند موجب توسعه سرمایه گذاری و رونق اقتصادی منطقه شود .

وی تصریح کرد: احداث منطقه ویژه اقتصادی در شهرستان فردوس می تواند سهم بخش صنعت و به ویژه صنایع تکمیلی، تبدیلی و بسته بندی را در اشتغال استان افزایش دهد و به یکی از راهبردهای توسعه استان یعنی تکمیل زنجیره ارزش و وتوسعه بخش صنعت نیز کمک کند.

معاون استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه احداث منطقه ویژه اقتصادی فرآیند خاص خود رادارد، اظهار داشت: سازمان مسئول باید مدارکی شامل طرح توجیهی، مستندات مبنی بر توانمندی مالی و موافقت های مورد نیاز را از دستگاه های ذیربط جهت ارائه به دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی تهیه نماید .

اشرفی در ادامه به مزیت ها و پتانسیل های سرمایه گذاری در شهرستان فردوس در بخش های مختلف اقتصادی اشاره کرده و گفت: وجود ذخایر معدنی مناسب، اتصال شهرستان به شبکه گاز، وجود زیرساخت ها و امکانات مناسب جهت سرمایه گذاری،کشت محصولات کشاورزی خاص (زعفران، انار، پسته، گیاهان دارویی و ...) از جمله ظرفیت های شهرستان فردوس است.

وی با تأکید بر اینکه زمینه توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی در شهرستان فردوس وجود دارد، ادامه داد: وجود بزرگترین مجتمع آبدرمانی شرق کشور، منطقه نمونه و روستای گردشگری باغستان، شهر تاریخی تون، قنات جهانی بلده و ... از مهمترین پتانسیل های گردشگری شهرستان فردوس است که سالانه هزاران گردشگر را جذب می کنند.