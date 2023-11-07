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۱۶ آبان ۱۴۰۲، ۹:۴۵

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی تأکید کرد؛

ایجاد منطقه ویژه اقتصادی زمینه ساز توسعه اقتصادی در شهرستان فردوس

ایجاد منطقه ویژه اقتصادی زمینه ساز توسعه اقتصادی در شهرستان فردوس

بیرجند_معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی گفت: ایجاد منطقه ویژه اقتصادی می تواند موجب توسعه سرمایه گذاری و رونق اقتصادی در شهرستان فردوس شود .

به گزارش خبرنگار مهر جواد اشرفی صبح سه شنبه در دیدار با مدیرعامل شرکت توسعه مدیریت و عمران فردوس در خصوص سرمایه گذاری برای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در شهرستان فردوس، بیان کرد: با توجه به موقعیت و ظرفیت های مناسب فردوس، ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در این شهرستان می تواند موجب توسعه سرمایه گذاری و رونق اقتصادی منطقه شود .

وی تصریح کرد: احداث منطقه ویژه اقتصادی در شهرستان فردوس می تواند سهم بخش صنعت و به ویژه صنایع تکمیلی، تبدیلی و بسته بندی را در اشتغال استان افزایش دهد و به یکی از راهبردهای توسعه استان یعنی تکمیل زنجیره ارزش و وتوسعه بخش صنعت نیز کمک کند.

معاون استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه احداث منطقه ویژه اقتصادی فرآیند خاص خود رادارد، اظهار داشت: سازمان مسئول باید مدارکی شامل طرح توجیهی، مستندات مبنی بر توانمندی مالی و موافقت های مورد نیاز را از دستگاه های ذیربط جهت ارائه به دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی تهیه نماید .

اشرفی در ادامه به مزیت ها و پتانسیل های سرمایه گذاری در شهرستان فردوس در بخش های مختلف اقتصادی اشاره کرده و گفت: وجود ذخایر معدنی مناسب، اتصال شهرستان به شبکه گاز، وجود زیرساخت ها و امکانات مناسب جهت سرمایه گذاری،کشت محصولات کشاورزی خاص (زعفران، انار، پسته، گیاهان دارویی و ...) از جمله ظرفیت های شهرستان فردوس است.

وی با تأکید بر اینکه زمینه توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی در شهرستان فردوس وجود دارد، ادامه داد: وجود بزرگترین مجتمع آبدرمانی شرق کشور، منطقه نمونه و روستای گردشگری باغستان، شهر تاریخی تون، قنات جهانی بلده و ... از مهمترین پتانسیل های گردشگری شهرستان فردوس است که سالانه هزاران گردشگر را جذب می کنند.

کد مطلب 5932560

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    نظرات

    • IR ۱۸:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
      0 0
      پاسخ
      فعلا شهرک صنعتی رو توسعه بدین و فعال کنید منطقه ویژه اقتصادی پیشکشتون

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