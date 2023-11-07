امروز آخرین فرصت انتخاب رشته در آزمون دکتری تخصصی داروسازی

به گزارش خبرنگار مهر، براساس مصوبه چهل و دومین جلسه شورای سنجش و پذیرش وزارت بهداشت، با توجه به خالی ماندن تعدادی از ظرفیت های پذیرش در مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) رشته های داروسازی سال ۱۴۰۲ امکان انتخاب این رشته/ محل های جدید و شرکت در فرایند رقابت جهت پذیرش فراهم شد.

فقط داوطلبانی که به مرحله مصاحبه راه یافته اند و دارای نمره مصاحبه هستند ولی در نهایت در هیچ رشته/ محلی پذیرفته نشده اند این امکان را دارند تا در مرحله تکمیل ظرفیت شرکت کنند.

داوطلبانی که در مرحله قبل به عنوان پذیرفته شده به دانشگاه معرفی شده اند مجاز به شرکت در فرایند تکمیل ظرفیت نیستند.

داوطلبان مجاز می توانند تا امروز سه شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۲ با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی نسبت به انتخاب رشته/ محل های مورد نظر خود اقدام کنند.

با توجه به فرصت کوتاه جهت اعلام نتایج تکمیل ظرفیت، این مهلت به هیچ عنوان قابل تمدید نخواهد بود.

میزان ظرفیت رشته/ محل های مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) رشته های داروسازی سال ۱۴۰۲ تعداد ۹۰ نفر در دانشگاه های علوم پزشکی است.