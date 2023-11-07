به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، دکتر لاجوردی معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و تیم همراه یکشنبه ۱۴ آبان ماه با حضور دکتر محمودزاده رئیس هیات مدیره، مهندس سلطانی مدیرعامل، مهندس دهناد، نایب رئیس هیات مدیره و دیگر اعضای هیأت مدیره و معاونین شرکت مخابرات ایران از مرکز عملیات شبکه مخابرات ایران و قسمتهای مختلف مرکز نهری بازدید کردند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اهمیت پایداری ارتباطات در کشور گفت: شرکت مخابرات ایران به عنوان شرکت مادر تخصصی نقش بسزایی در ارائه بستر ارتباطات امن را دارد.

وی همچنین افزود: با برگزاری جلسات مکرر و منظم می‌توانیم به هم افزایی بیشتر بین مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با شرکت مخابرات نائل شویم وبایک برنامه اصولی وگام به گام مشکلات جاری شرکت مخابرات ساماندهی شود.

در این بازدید، رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران نیز اظهار داشت: می‌توانیم با هم افزایی بین فعالان عرصه ارتباطات با محوریت وزارت ارتباطات به توسعه همه جانبه و هدفمند ICT کشور کمک کنیم و در این مسیر نقش ایجاد انگیزه در سرمایه گذاران با کمک سازمان تنظیم مقررات در توسعه طرح‌های مخابراتی حیاتی است.

مهندس سلطانی، مدیر عامل شرکت مخابرات ایران ضمن تشکر از بازدید مدیران سازمان تنظیم مقررات با تاکید بر اقدام هر دو مجموعه برای هم افزایی بیشتر خاطر نشان کرد: مخابرات در ارتباطات کشور از جایگاه ویژه ای برخوردار است و در آینده نزدیک تأثیر همه جانبه این نقش بیشتر به منصه ظهور می‌رسد و در این مسیر آماده هرگونه همکاری و مشارکت با وزارت ارتباطات هستیم.

وی همچنین به اهمیت نقش سازنده و حمایت سازمان تنظیم مقررات، از شرکت مخابرات ایران، به عنوان مجموعه اصلی فراهم کننده زیرساخت ارتباطی برای اپراتورها و فعالان حوزه ICT کشور تاکید کرد.

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