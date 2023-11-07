۵۰۰۰ کلاس درس تا بهمن ماه تحویل آموزش و پرورش می شود

به گزارش خبرنگار مهر، خان محمدی صبح سه شنبه در بازدید از مدارس بوکان اظهار کرد: در نیمه نخست سال جاری ۱۰ هزار کلاس درس در کشور ساخته و تحویل آموزش و پرورش شده است.

وی با بیان اینکه در شش مامه اول سال ۲ هزار و ۲۰ طرح با استعداد ۱۰ هزار کلاس درس در سراسر کشور تحویل دانش آموزان شده است، افزود: همچنین اتمام ۱۰ هزار طرح نیمه تمام دیگر با ظرفیت ۵ هزار کلاس درس تا بهمن ماه امسال در اولویت کاری است و امیدواریم با این اقدام بخشی از مشکلات و کمبودهای حوزه فضاهای آموزشی جبران شود.

خان محمدی در ادامه افزود: یکی از عمده مشکلات ما در جابجایی جمعیت‌ها و مهاجرت به شهرها مخصوصاً در شهرستان بوکان است که افزایش جمعیت و روند مهاجرت‌ها با سرعت ساخت و ساز مدارس متناسب نیست.

رئیس سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور مولد سازی املاک مازاد و ماده ۱۸ قانون شوراها مبنی بر شهرک سازی را از ظرفیت‌های کمک به حل این مسئله عنوان کرد.

وی در ادامه به طرح مولدسازی تاکید کرد و افزود: حوزه مدرسه‌سازی باید از این طرح استفاده کند و با اجرای هر چه بهتر این طرح، مدارس و املاک مازاد آموزش و پرورش به بهترین نحو استفاده خواهد شد و در نهایت دانش آموزان ذینفع این طرح خواهند بود.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با اشاره به فعالیت قرارگاه جهادی عدالت تربیتی و نصیب آموزشی برابر اظهار داشت: باید بتوانیم از ظرفیت گروه‌های جهادی و هیأت درامرمدرسه سازی بیش از پیش استفاده کنیم.