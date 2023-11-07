اعترافات یک ذهن خطرناک از یک جامعه بیمار؛آمریکا روی گسل نژادپرستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، یک مجری تلویزیونی محافظهکار آمریکایی پس از ماهها تلاش جهت اخذ مجوز انتشار علنی «بیانیه» یا همان اعترافات مظنون تیراندازی مرگبار در مدرسهای در ایالت تِنسی، سه صفحه از این بیانیه سرشار از نفرت را منتشر کرد؛ بیانیهای که در آن شواهدی از نژادپرستی در جامعه آمریکا و به طور مشخص برترپنداری سفیدپوستان به چشم میخورد.
آدری هِیل ۲۷ مارس با اسلحه گرم به مدرسه خصوصی مسیحیان واقع در گرینهیلز در ایالت تنسی وارد شد و سه کودک و سه کارمند مدرسه را به گلوله بست و کشت و در ادامه نیز به ضرب گلوله پلیس از پا درآمد.
معاونت پلیس متروپولیتن نشویل که از زمان وقوع حادثه و دستیابی به این بیانیه، آن را از چشم انظار دور نگه داشته بود، مدعی شد که انگیزه تیراندازی مبهم است!
با این حال، در اعترافاتی که حالا به بیرون درز پیدا کرده است، هِیل مشخصاً نفرت آشکاری نسبت به «بچههای سفیدپوست» داشته و در نوشتههای خود این نفرت را اینطور توصیف کرده است: «بچههای سفیدپوست که با آن لباسهای لاکچری خاکیرنگ و کولهپشتیهای اسپورت به مدارس لاکچری خصوصی میروند. دوست دارم همه شما را بکشم! یک مُشت بی مصرف با رانت سفیدپوستی!»
هِیل ۲۸ ساله که خود سفیدپوست بود و سابقه تحصیل در این مدرسه را داشت، در زمان وقوع تیراندازی، به دلیل نوعی «اختلال احساسی» تحت درمان بود. او در یک یادداشت روزانه در روز تیراندازی نوشت که در سال ۲۰۲۱ «فکر این حمله را در سر داشته و امیدوار بوده که شمار قربانیانش هم بالا باشد.» پلیس اعلام کرده که در وسایل هِیل نقشهای را یافته که در آن مسیر حمله به اهداف دیگر از جمله والدین خودش هم دیده میشود.
در سالهای اخیر، شمار حوادث و تیراندازیهای مرتبط با نژادپرستی در آمریکا افزایش یافته است. دنی لافریر، نویسنده کانادایی-هائیتیایی و عضو آکادمی فرانسه، در کتاب غیرداستانی با عنوان «رساله کوچکی در مورد نژادپرستی در آمریکا»، تاکید کرده است که این کشور از حیث نژادپرستی «روی یک آتشفشان» قرار دارد.
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